Hàn Quốc tính cử cảnh sát đến Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết

Ông Park Sung-joo, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, đang lên kế hoạch đến Campuchia nhằm đánh giá tình hình thực tế và tăng cường phối hợp với chính quyền sở tại, theo Yonhap. NPA dự kiến tiến hành các hoạt động xuyên biên giới chung với các tổ chức cảnh sát quốc tế, đồng thời cử thêm 30 sĩ quan để phối hợp các cuộc điều tra quốc tế.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun (phải) nói chuyện với người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn tại Mỹ ngày 24.9.2025 ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO CAMPUCHIA

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết quyền Cảnh sát trưởng Yoo Jae-seong sẽ gặp các viên chức cảnh sát cấp cao của Campuchia bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế tại Seoul vào cuối tháng 10, theo The Korean Herald. Hai bên dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận cho phép Hàn Quốc triển khai lực lượng cảnh sát đến Campuchia.

Trước đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết Hàn Quốc và Campuchia đã đàm phán để tăng cường hỗ trợ lãnh sự và năng lực điều tra tại Phnom Penh nhằm đối phó với các tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Hàn Quốc đã tham vấn ngoại giao với Campuchia để tăng số lượng cảnh sát được điều động đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia, đồng thời xúc tiến thành lập "Phòng Hàn Quốc" trong lực lượng cảnh sát quốc gia Campuchia - một nhóm chuyên xử lý các vụ việc liên quan người Hàn Quốc.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh hiện có một sĩ quan cảnh sát và 2 nhân viên liên lạc. Song, con số được cho là chưa đáp ứng nhu cầu xử lý các vụ lừa đảo việc làm, giam giữ trái phép và bạo lực ngày càng tăng.

Phía Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.

Các động thái trên diễn ra sau khi một sinh viên đại học người Hàn Quốc gần đây được cho là bị nhóm tội phạm Campuchia bắt cóc và tra tấn đến chết, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và yêu cầu chính phủ Hàn Quốc tăng cường hiện diện cảnh sát ở nước ngoài để bảo vệ công dân.

Hôm 10.10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã triệu Đại sứ Campuchia tại Seoul để thúc giục các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết tình trạng lừa đảo trực tuyến và giam giữ người Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo du lịch đối với thủ đô Phnom Penh lên cấp 2.

Số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc hoặc giam giữ ở Campuchia đã tăng đột biến trong 2 năm qua, từ 36 vụ trong giai đoạn 2021 - 2023 lên 221 vụ trong năm 2024 và 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.