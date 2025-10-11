Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Campuchia vì loạt vụ bắt cóc công dân

Theo văn phòng của nhà lập pháp Hàn Quốc Na Kyung-won, số vụ bắt cóc người Hàn Quốc được báo cáo ở Campuchia đã tăng vọt từ mức trung bình từ 10 đến 20 vụ/năm lên 220 vụ vào năm 2024 và 330 vụ tính đến tháng 8.2025.

Vụ việc mới nhất liên quan cái chết của một nam sinh viên Hàn Quốc được cho là bị một nhóm tội phạm Campuchia bắt cóc và tra tấn, đã gây chấn động dư luận tại Hàn Quốc, theo AFP.

Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Campuchia sau vụ công dân bị bắt cóc, thiệt mạng

Theo bà Na, nhiều nạn nhân bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc giả mạo với mức lương cao, rồi bị giam giữ và ép buộc lao động trong các trung tâm lừa đảo.

"Hôm nay, tôi đã triệu tập Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ gian lận việc làm và giam giữ liên quan công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết trong một tuyên bố.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ẢNH: AP

Ông Cho kêu gọi "hành động nhanh chóng và cụ thể để loại bỏ các vụ lừa đảo trực tuyến", đồng thời cho biết thêm rằng Seoul đã ban hành khuyến cáo du lịch đặc biệt tới thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

"Tôi cũng đề nghị các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn thêm những mất mát thương tâm, đồng thời tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát 2 nước", ông Cho nói.



