Campuchia công bố kết quả điều tra vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc

Vụ công dân Hàn Quốc bị sát hại tại Campuchia đã làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của tội phạm mạng xuyên quốc gia và sự an toàn của người nước ngoài hoặc du khách tại quốc gia Đông Nam Á này, theo tờ Khmer Times hôm nay 15.10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak phát biểu tại một cuộc họp báo Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Theo đó, cảnh sát phát hiện thi thể của công dân Hàn Quốc Park Minho (22 tuổi), bên trong một chiếc xe bị bỏ lại ở làng Kompong Bay thuộc tỉnh Kampot (Campuchia) vào khoảng 14 giờ ngày 8.8. Minho đã đến Campuchia vào ngày 17.7, được cho là để đi du học.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Minho đã chết vì ngừng tim do bị tấn công nghiêm trọng. Thi thể của anh Minho có dấu hiệu bị chấn thương nghiêm trọng, cho thấy đã bị bạo hành kéo dài.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc Li Zhimeng (35 tuổi) và Su Renxi (43 tuổi) vì nghi ngờ họ có liên quan đến vụ án. Nghi phạm thứ ba tên Ba Jia vẫn đang lẩn trốn.

Giới chức Campuchia khẳng định gia đình anh Minho hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc chưa nộp báo cáo chính thức nào về việc mất tích trước khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, trái ngược với thông tin trước đó của giới truyền thông rằng gia đình anh đã tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao.

Bắt hai nghi phạm người Trung Quốc

Cuộc điều tra sâu hơn đã dẫn cảnh sát đến một biệt thự ở làng Rolous thuộc xã Boeng Tuk, bị nghi ngờ là nơi anh Minho bị giam giữ. Một cuộc đột kích vào căn nhà, do Cảnh sát Quốc gia Campuchia chỉ huy, đã phát hiện bằng chứng liên kết địa điểm này với các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã bắt giữ Li Shao Xin (20 tuổi), người được cho là quản lý khu nhà. Một nghi phạm khác, chỉ được biết đến với cái tên Hao, được cho là đã bỏ trốn trước cuộc đột kích. Giới chức đã thu giữ thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và thiết bị liên lạc có thể đã được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo.

Cảnh sát đang kiểm tra máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị khác bị thu giữ trong một cuộc đột kích vào một trung tâm lừa đảo ở tỉnh Kandal của Campuchia vào tháng 7 Ảnh: AFP

Các nghi phạm đang bị buộc tội "giết người và lừa đảo qua mạng" theo Điều 205, 377 và 378 của Bộ luật Hình sự Campuchia, và vụ án đã được chuyển đến Tòa án Tỉnh Kampot để tiến hành tố tụng.

Các quan chức Bộ Nội vụ Campuchia đang làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc để đảm bảo một cuộc điều tra toàn diện và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ông Sokhak nhấn mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm trực tuyến hoạt động xuyên biên giới.

Hàn Quốc cử nhóm phản ứng đến Campuchia

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đã đưa tin một sinh viên đại học Hàn Quốc, trong độ tuổi 20, đã được phát hiện ở tình trạng tử vong trong một chiếc xe hơi gần núi Bokor ở tỉnh Kampot của Campuchia vào tháng 8, vài tuần sau khi làm việc cho một đường dây lừa đảo do người Trung Quốc điều hành.

Yonhap đưa tin sinh viên Hàn Quốc chết do bị tra tấn, không nêu tên của nạn nhân, nhưng nhấn mạnh đây là trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến ở Hàn Quốc liên quan các vụ lừa đảo việc làm. Thi thể của sinh viên này vẫn chưa được hồi hương, bị cho là do sự thiếu hợp tác của Campuchia, theo Yonhap.

Cũng theo Yonhap, một nhóm phản ứng chung của chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến Campuchia trong hôm nay nhằm tìm cách tiếp cận các quan chức cấp cao của Campuchia để giải quyết các tội ác và kêu gọi sự hợp tác của họ trong việc hồi hương thi thể của sinh viên Hàn Quốc bị sát hại.

Nhóm phản ứng, do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na dẫn đầu, dự kiến sẽ kêu gọi giới chức Campuchia hợp tác trong cuộc điều tra về cái chết của sinh viên Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo khoảng 80 người Hàn Quốc liên quan các vụ lừa đảo việc làm tại Campuchia vẫn đang mất tích. Hai nước đã đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung gồm các cơ quan điều tra để giải quyết các tội phạm lừa đảo, theo Yonhap.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Campuchia cũng như Hàn Quốc đối với thông tin mới từ mỗi bên.