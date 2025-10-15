Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia với cáo buộc lừa đảo 14 tỉ USD bitcoin

Theo Reuters dẫn cáo trạng công bố ngày 14.10, ông Chen và các đồng phạm bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo các nhà đầu tư, rồi dùng số tiền thu được để mua du thuyền, máy bay phản lực và tranh Picasso.

Giới chức Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỉ USD bitcoin, cáo buộc doanh nhân Campuchia lừa đảo quy mô lớn ẢNH: AP

Tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) cáo buộc ông Chen (38 tuổi) âm mưu lừa đảo trực tuyến, dung túng cho hành động bạo lực với công nhân, hối lộ quan chức nước ngoài và rửa tiền qua các hoạt động như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg gọi ông Chen là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng toàn cầu". Luật sư Mỹ Joseph Nocella mô tả đây là "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử".

Các công tố viên cho biết ông Chen từng khoe rằng mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.

Ông Chen, còn được biết đến với tên "Vincent", hiện vẫn lẩn trốn. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt tối đa 40 năm tù. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ dùng 127.271 bitcoin bị tịch thu – trị giá khoảng 113.000 USD mỗi đồng – để bồi thường cho các nạn nhân, nếu được tòa cho phép.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc nhóm của ông Chen điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng ngàn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai.

Cũng trong ngày 14.10, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Holding Group, gọi đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Dù vậy, công ty này vẫn khẳng định "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu". Trang web của Prince Holding Group nêu rõ họ "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu".

Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng trong năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỉ USD vào các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023. Bộ Tài chính Mỹ gọi Prince Holding Group là "ông lớn" trong lĩnh vực lừa đảo kỹ thuật số. Trung Quốc đã bắt đầu điều tra doanh nghiệp này từ năm 2020 vì nghi ngờ rửa tiền và gian lận mạng, theo Reuters.