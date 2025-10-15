Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia với cáo buộc lừa đảo 14 tỉ USD bitcoin

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/10/2025 08:40 GMT+7

Chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin và buộc tội ông Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Prince Holding (Campuchia), trong vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn chưa từng có.

Theo Reuters dẫn cáo trạng công bố ngày 14.10, ông Chen và các đồng phạm bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo các nhà đầu tư, rồi dùng số tiền thu được để mua du thuyền, máy bay phản lực và tranh Picasso.

Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia lừa đảo 14 tỉ USD Bitcoin - Ảnh 1.

Giới chức Mỹ đã tịch thu hơn 14 tỉ USD bitcoin, cáo buộc doanh nhân Campuchia lừa đảo quy mô lớn

ẢNH: AP

Tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) cáo buộc ông Chen (38 tuổi) âm mưu lừa đảo trực tuyến, dung túng cho hành động bạo lực với công nhân, hối lộ quan chức nước ngoài và rửa tiền qua các hoạt động như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg gọi ông Chen là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng toàn cầu". Luật sư Mỹ Joseph Nocella mô tả đây là "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử".

Các công tố viên cho biết ông Chen từng khoe rằng mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.

Ông Chen, còn được biết đến với tên "Vincent", hiện vẫn lẩn trốn. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt tối đa 40 năm tù. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ dùng 127.271 bitcoin bị tịch thu – trị giá khoảng 113.000 USD mỗi đồng – để bồi thường cho các nạn nhân, nếu được tòa cho phép.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc nhóm của ông Chen điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng ngàn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai.

Cũng trong ngày 14.10, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Holding Group, gọi đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". 

Dù vậy, công ty này vẫn khẳng định "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu". Trang web của Prince Holding Group nêu rõ họ "tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu".

Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng trong năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỉ USD vào các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023. Bộ Tài chính Mỹ gọi Prince Holding Group là "ông lớn" trong lĩnh vực lừa đảo kỹ thuật số. Trung Quốc đã bắt đầu điều tra doanh nghiệp này từ năm 2020 vì nghi ngờ rửa tiền và gian lận mạng, theo Reuters.

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ điều tra mạng Starlink, nghi liên quan trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Quốc hội Mỹ điều tra mạng Starlink, nghi liên quan trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã điều tra nghi vấn Công ty Starlink của tỉ phú Elon Musk có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

'Nữ hoàng' Bitcoin Trung Quốc nhận tội lừa đảo ở Anh

Nữ doanh nhân Trung Quốc cầm đầu vụ lừa đảo 128.000 nạn nhân

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ campuchia Bitcoin lừa đảo Chen Zhi Prince Holding Group
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận