Thế giới

Quốc hội Mỹ điều tra mạng Starlink, nghi liên quan trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/10/2025 18:31 GMT+7

Một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã điều tra nghi vấn Công ty Starlink của tỉ phú Elon Musk có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Theo cuộc điều tra của AFP được công bố ngày 14.10, số lượng lớn thiết bị thu tín hiệu internet Starlink bắt đầu xuất hiện trên nóc nhà các trung tâm lừa đảo ở Myanmar vào tháng 2, thời gian diễn ra các chiến dịch truy quét các ổ lừa đảo.

Ủy ban kinh tế liên hợp của quốc hội Mỹ cho biết đã mở cuộc điều tra từ tháng 7, về nghi vấn Starlink liên quan đến các trung tâm lừa đảo. Ủy ban này có thẩm quyền yêu cầu ông Elon Musk, chủ sở hữu của Starlink, ra điều trần trước quốc hội.

Quốc hội Mỹ điều tra mạng Starlink, nghi liên quan trung tâm lừa đảo ở Myanmar - Ảnh 1.

Ảnh chụp hồi 17.9 về khu phức hợp KK Park ở Myanmar, được cho là nơi hoạt động của các băng nhóm lừa đảo

ẢNH: AFP

Theo dữ liệu từ Tổ chức đăng ký internet khu vực châu Á (APNIC), chỉ trong 3 tháng, Starlink đã từ con số 0 trở thành nhà cung cấp internet lớn nhất tại Myanmar.

Giới chức Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar hồi tháng 2 đã hợp tác để trấn áp tội phạm lừa đảo. Khoảng 7.000 người phần lớn là công dân Trung Quốc, đã được giải cứu khỏi hệ thống kiểu “tổng đài lừa đảo” mà Liên Hiệp Quốc mô tả là hoạt động dựa trên lao động cưỡng bức và buôn người. Nhiều người làm việc tại trung tâm kể rằng họ bị các ông trùm điều hành đường dây lừa đảo đánh đập và bị buộc phải làm việc nhiều giờ liên tục. Các trung tâm này đã triển khai nhiều hình thức lừa đảo qua điện thoại, internet và mạng xã hội.

Thượng nghị sĩ Maggie Hassan từ ủy ban quốc hội Mỹ nói trên đã yêu cầu ông Elon Musk chặn dịch vụ Starlink tại những cơ sở lừa đảo. Công ty chủ quản của Starlink là SpaceX chưa bình luận về điều tra của AFP.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 2023, có đến 120.000 người bị ép phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Bộ Tài chính Mỹ cho hay công dân Mỹ là một trong những mục tiêu hàng đầu của các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á, với tổng thiệt hại ước tính 10 tỉ USD trong năm ngoái, tăng 66% chỉ trong 12 tháng.

