'Nữ hoàng' Bitcoin Trung Quốc nhận tội lừa đảo ở Anh

Đài BBC hôm 30.9 đưa tin, bị cáo Qian (còn được biết đến với tên Yadi Zhang) đã nhận tội trước Tòa án Southwark Crown ở London (thủ đô Anh) về hành vi chiếm đoạt và sở hữu Bitcoin có nguồn gốc phi pháp. Từ năm 2014 - 2017, bị cáo đã dẫn đầu một đường dây lừa đảo quy mô lớn nhằm huy động vốn tại Trung Quốc, khiến hơn 128.000 người trở thành nạn nhân.

Bị cáo Zhimin Qian và một bất động sản ở bắc London có liên quan trong vụ việc ẢNH: REUTERS

Sở Cảnh sát thủ đô Anh (Met) cho biết đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 7 năm, nhắm vào một mạng lưới rửa tiền có quy mô toàn cầu. Cảnh sát mở cuộc điều tra từ năm 2018, sau khi tiếp nhận tin báo về một vụ chuyển nhượng tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Phải mất 5 năm lần theo dấu vết, lực lượng chức năng mới bắt giữ được Qian tại York (Anh) vào tháng 4.2024. Giới chức cũng đã tịch thu 61.000 đơn vị Bitcoin từ đối tượng này.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo đã trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả mạo và đến Anh, nơi Qian tìm cách rửa tiền thông qua việc mua bất động sản. Khi đến Anh, Qian đã nhận được sự tiếp tay của một phụ nữ Trung Quốc tên Jian Wen (44 tuổi), người đã bị tuyên án 6 năm 8 tháng tù giam vào năm ngoái vì tham gia đường dây rửa tiền, theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS).

Năm ngoái, trang tin Lifeweek (Trung Quốc) cho biết các nạn nhân trong độ tuổi từ 50 - 75 đã đổ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ vào các chương trình đầu tư do bị cáo Qian vẽ ra. Âm mưu này nhắm vào làn sóng đầu tư tiền điện tử đang bùng nổ tại Trung Quốc thời điểm đó, với những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận và cổ tức hằng ngày.

Công ty của Qian quảng bá rằng hoạt động đầu tư sẽ giúp Trung Quốc trở thành trung tâm tài chính - công nghệ của thế giới. Trong số các nạn nhân có cả doanh nhân, nhân viên ngân hàng và thậm chí là người làm việc trong ngành tư pháp. Nhiều người đã bị thuyết phục đầu tư thông qua lời giới thiệu từ người thân và bạn bè. Thực tế, họ hầu như không biết gì về Qian, ngoài việc bà ta được mô tả là một "nữ thần tài lộc".

Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp diễn. CPS đang nỗ lực đảm bảo các đối tượng lừa đảo không thể tiếp cận số tiền phi pháp còn lại. Nhiều nạn nhân đã được hoàn trả một phần tài sản thông qua cơ chế bồi thường do phía Trung Quốc triển khai.

Trước đó, thế giới từng chứng kiến một số vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền điện tử. Có thể kể đến vụ đa cấp OneCoin, hoạt động từ năm 2014 - 2017, lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư và chiếm đoạt hàng tỉ USD. Một vụ khác liên quan đến công dân Mỹ James Zhong, người đã chiếm đoạt hơn 50.000 Bitcoin (trị giá khoảng 3,3 tỉ USD) từ chợ đen Silk Road vào năm 2012.