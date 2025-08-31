Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

El Salvador phân phối lại kho dự trữ Bitcoin

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/08/2025 06:10 GMT+7

Chính phủ El Salvador ngày 29.8 thông báo sẽ phân phối lại kho dự trữ tiền điện tử Bitcoin từ một địa chỉ duy nhất sang 14 ví khác nhau nhằm tăng cường an ninh, theo Reuters.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Văn phòng Bitcoin quốc gia El Salvador giải thích khi tiền được chi tiêu từ một ví Bitcoin, thì khóa của địa chỉ đó sẽ dễ bị lộ và dễ bị tấn công. Do đó, bằng cách chia tiền thành các khoản nhỏ, tác động của một cuộc tấn công lượng tử tiềm ẩn sẽ được giảm thiểu.

El Salvador phân phối lại kho dự trữ Bitcoin - Ảnh 1.

El Salvador chia Bitcoin vào 14 ví mới

Ảnh: Reuters

Sau khi phân phối, mỗi ví mới sẽ chứa tối đa 500 Bitcoin (khoảng 54 triệu USD). Để đảm bảo tính minh bạch, một bảng hiển thị tổng số dư trên tất cả các địa chỉ sẽ được công khai với công chúng El Salvador. Tính đến ngày 29.8, quốc gia Trung Mỹ này nắm giữ khoảng 682 triệu USD tiền điện tử Bitcoin. El Salvador vẫn tiếp tục bổ sung Bitcoin vào kho bạc của mình mỗi ngày.

Rủi ro lượng tử từ lâu đã là chủ đề nóng trong cộng đồng tiền mã hóa. Hồi tháng 4, Công ty nghiên cứu lượng tử Project Eleven cảnh báo hơn 6 triệu Bitcoin - trị giá khoảng 650 tỉ USD - có thể bị đe dọa nếu máy tính lượng tử trở nên đủ mạnh để bẻ khóa mật mã đường cong elip (ECC). 

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định công nghệ lượng tử hiện nay vẫn chưa đạt đủ sức mạnh và độ ổn định cần thiết để gây nguy hiểm cho ví Bitcoin, theo trang tin Crypto Briefing. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu và phát triển đang tích cực tìm kiếm giải pháp mã hóa chống lượng tử, nhằm hướng tới một kỷ nguyên "an toàn lượng tử".

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin El salvador tiền mã hóa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
