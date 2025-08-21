Tiền hưu trí của Mỹ có thể đẩy giá Bitcoin vượt 200.000 USD

Theo André Dragosch, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Âu tại công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise, việc đưa tiền điện tử vào danh sách tài sản đầu tư của quỹ hưu trí Mỹ có thể đánh dấu cột mốc quan trọng của Bitcoin, mở đường cho hàng tỉ USD chảy vào thị trường, đẩy giá tài sản này lên 200.000 USD vào cuối năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở đường cho việc đưa tiền điện tử vào các chương trình hưu trí 401(k) của Mỹ bằng sắc lệnh hôm 7.8. Theo đó, các quỹ hưu trí 401(k) được đầu tư vào các tài sản "phi truyền thống", bao gồm cả tiền mã hóa.

Theo Dragosch, sắc lệnh này thậm chí quan trọng hơn việc Mỹ phê duyệt ETF (quỹ giao dịch trao đổi) Bitcoin vào tháng 1.2024. Chỉ cần các quỹ 401(k) phân bổ 1% dòng tiền (trị giá 12.200 tỉ USD) vào Bitcoin, tương đương 122 tỉ USD sẽ chảy vào thị trường. Động thái này có thể đẩy giá tiền số này tăng khoảng 63%. Nếu tính từ mốc 120.000 USD hiện tại, đến cuối năm 2025 giá Bitcoin có thể vượt mốc 200.000 USD.

Minh họa quỹ hưu trí 401(k) có thể đầu tư vào tiền mã hóa Ảnh: COINTELEGRAPH

Dựa trên khảo sát của Bitwise dành cho các cố vấn tài chính, hầu hết nhà quản lý danh mục đầu tư có xu hướng đề xuất phân bổ 2,5 - 3% tài sản hưu trí cho Bitcoin, cho thấy dòng tiền chảy vào tiền số sẽ lớn hơn nhiều so với dự tính 1% ban đầu.

Theo các nhà phân tích, dòng tiền đầu tiên từ các nhà quản lý quỹ hưu trí dành cho Bitcoin có thể đến vào mùa thu năm nay, trùng với đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). "Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, Bitcoin có thể được đẩy lên mức cao mới", Dragosch nói.

Theo ước tính mới nhất của công cụ FedWatch thuộc CME Group, 83% dự đoán cho rằng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 17.9. Ngoài việc cải thiện kỳ vọng về chính sách tiền tệ, các quỹ 401(k) có thể đẩy nhanh việc áp dụng Bitcoin thông qua các dịch vụ ETF.

Mỹ lần đầu phê duyệt quỹ ETF Bitcoin

BlackRock, Fidelity và Vanguard là những nhà cung cấp dịch vụ 401(k) lớn bậc nhất Mỹ. Dù Vanguard vẫn chưa "bật đèn xanh" cho các quỹ ETF tiền điện tử, BlackRock và Fidelity có động lực kinh tế lớn để đưa các quỹ ETF Bitcoin này vào các hoạt động đầu tư của họ.

BlackRock là đơn vị phát hành ETF Bitcoin lớn nhất, với hơn 84 tỉ USD tài sản được quản lý, chiếm 57,5% tổng thị phần, trong khi ETF của Fidelity lớn thứ hai, nắm giữ 22,4 tỉ USD, chiếm 15,3% tổng thị phần, theo dữ liệu của Dune.

Theo giới phân tích, dòng tiền từ quỹ 401(k) đặc biệt quan trọng vì đây là tiền tiết kiệm từ hơn 90 triệu người lao động. Nó được đóng góp đều đặn từ mỗi kỳ nhận lương. Dòng tiền thụ động, ổn định này mang giá trị dài hạn vì người lao động thường gửi tiền vào quỹ hưu trí từ khi làm việc đến lúc nghỉ hưu. Do đó, nếu một phần trong quỹ 401(k) chảy vào tiền số, thị trường sẽ có thêm một nguồn vốn bền vững.

Nói cách khác, sắc lệnh mới của ông Trump có thể khiến các quỹ 401(k) liên tục DCA (trung bình giá) vào Bitcoin và tiền mã hóa. Trong khi ETF Bitcoin phù hợp với giới đầu tư tổ chức (quỹ, công ty bảo hiểm...), sắc lệnh 401(k) lại hướng đến người lao động đại chúng, giúp mỗi người có thể tiếp cận tiền số thông qua tài khoản hưu trí.