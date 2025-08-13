Do Kwon nhận tội lừa đảo sau thảm họa Terra

Theo Bloomberg, đồng sáng lập Terraform Do Kwon vừa thừa nhận với Thẩm phán Liên bang Paul Engelmayer tại phiên điều trần ở New York (Mỹ) hôm 12.8 về tội gian lận và âm mưu lừa đảo bằng tiền điện tử.

Thảm họa Terra dẫn đến sự sụp đổ của dự án TerraUSD vào năm 2022, gây ra thiệt hại khoảng 40 tỉ USD và trở thành một trong những vết nhơ lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Do Kwon sau đó bị truy nã và bị bắt, đối mặt 9 tội danh.

Do Kwon, nhà sáng lập dự án Terraform Labs Ảnh: FT

Do Kwon sinh năm 1992 tại Hàn Quốc, đã thay đổi lời nhận tội từ không thành có tội, theo thông tin từ Tòa án Quận Nam New York. Việc nhận tội khiến "huyền thoại tiền số" phải đền bù khoảng 19 tỉ USD. Theo luật, hai tội danh nghiêm trọng này có thể dẫn đến án tù 25 năm, nhưng thỏa thuận được cho là sẽ yêu cầu công tố viên không đề nghị mức án quá 12 năm.

Phiên tòa tuyên án Kwon dự kiến diễn ra vào ngày 11.12 năm nay.

Sau cú sập dây chuyền của Terra, Do Kwon bị truy tố vào tháng 3.2023 với 9 cáo buộc, trong đó có tội gian lận chứng khoán, thao túng thị trường, rửa tiền và gian lận chuyển khoản liên quan đến vai trò của ông tại công ty.

Do Kwon lần đầu tiên ra hầu tòa tại New York vào tháng 1 sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Lúc này ông không nhận bất kỳ tội nào trong các cáo buộc và bị giam giữ tại Mỹ, không được bảo lãnh.

Vì sao Do Kwon nhận tội?

Câu hỏi lớn nhất đặt ra là vì sao Do Kwon nhận tội vào lúc này?

Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến quyết định của nhà sáng lập Terra. Theo hồ sơ tòa án, các công tố viên Mỹ đã thảo luận về "những động thái trước khi xét xử và các vấn đề liên quan" với luật sư của Do Kwon. Thỏa thuận này có thể giúp cựu CEO nhẹ tội trong phiên tòa tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải nhân vật nào liên quan đến các thảm họa tiền số cũng dễ dàng thoát tội tại Mỹ. Năm 2024, thẩm phán liên bang đã tuyên án cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried 25 năm tù. Đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm gần đây bị kết tội vì điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và dự kiến sẽ sớm bị kết án.

Thảm họa Terra

Cú sập Terra xảy ra vào tháng 5.2022, trở thành một trong những thảm họa lớn nhất lịch sử ngành tiền số. Khi đó token Luna trong hệ sinh thái Terra sụt giá tới 99,6%, từ đỉnh 86 USD ngày 4.5 xuống còn 0,005 USD sáng 13.5. Dự án UST sau đó cũng sụp đổ theo. Economic Times gọi đây là "vụ thảm sát" đối với các nhà đầu tư.

Sau cú sập lịch sử, nhà sáng lập Terra Do Kwon bặt vô âm tín. Tháng 9.2022, công tố viên Hàn Quốc đề nghị Interpol đưa Kwon vào danh sách truy nã đỏ tại 195 quốc gia. Hàn Quốc cũng tịch thu hộ chiếu, khiến nhà sáng lập Terra phải dùng hộ chiếu giả đi qua nhiều nước trước khi bị bắt.

Trước đây ông luôn tuyên bố mình không chạy trốn, khẳng định "không ăn cắp tiền và chưa bao giờ rút tiền bí mật". Khi đó ông luôn phủ nhận các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của Terra, khẳng định đây không phải kế hoạch lừa đảo và bản thân cũng bị thiệt hại nặng nề.