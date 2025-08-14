Bitcoin và tiền số rủ nhau 'lên đỉnh'

Dữ liệu từ Binance cho thấy, Bitcoin đã vượt mốc 124.400 USD, lúc 7 giờ 30 sáng 14.8 (giờ Việt Nam), thiết lập vùng giá cao nhất mọi thời đại (All Time High - ATH) mới. Vốn hóa thị trường hiện tại của Bitcoin đạt 2.459 tỉ USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 93,2 tỉ USD. Trong vòng một ngày, giá Bitcoin đã tăng 3,56%.

Không chỉ Bitcoin, loạt tiền số khác cũng đồng loạt tăng giá. Ethereum, tiền số giá trị lớn thứ hai thị trường đã tăng vọt lên 4.780 USD, vài tiếng trước khi Bitcoin thiết lập ATH. Trong vòng 24 giờ, giá Ethereum đã tăng 2,87%, tiến sát vùng giá kỷ lục trước đó. Trong 30 ngày qua, giá Ethereum tăng 59,69%. Đây cũng là kỷ lục giá cao nhất của tiền số này tính từ cuối năm 2021.

Giá Bitcoin lập đỉnh cao nhất lịch sử, vượt mốc 124.000 USD mỗi token vào sáng 14.8, theo giờ Việt Nam Ảnh: BINANCE

Không chỉ Bitcoin, Ethereum, loạt token phổ biến khác như Solana, XRP, BNB, TRON cũng lần lượt tăng 4%, 3,3%, 2,1%, 2,4% trong vòng 24 giờ qua.



Đà tăng của Bitcoin cũng kéo cả thị trường tiền số đi lên. Từ mức vốn hóa 3.940 tỉ USD vào ngày 13.8, toàn thị trường tiền số đã tăng lên 4.000 tỉ USD và hiện tại là 4.180 tỉ USD. Tâm lý hưng phấn của cả thị trường cũng được đẩy lên đến 75 điểm, mức cực kỳ tham lam, cao hơn tuần trước 12 điểm.

Động lực khiến giá Bitcoin và tiền số lập đỉnh

Bitcoin và thị trường tiền số đạt mức kỷ lục khi kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng tăng. Reuters dẫn lời nhà phân tích Tony Sycamore của IG cho rằng, đợt tăng giá của Bitcoin được thúc đẩy bởi niềm tin của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất, hoạt động mua vào của các tổ chức và động thái của chính quyền Mỹ nhằm mở cửa cho các hoạt động đầu tư vào tiền điện tử.

Chỉ riêng trong năm 2025, Bitcoin đã tăng gần 32%. Theo các nhà phân tích, một phần động lực tăng giá đến từ bầu không khí lập pháp thân thiện tại Washington do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Ông Trump tự gọi mình là "tổng thống tiền điện tử" và gia đình ông liên tiếp đầu tư vào lĩnh vực này trong năm qua.

Trong khi đó, các công ty đại chúng, dẫn đầu bởi Strategy của Michael Saylor, liên tục mua vào Bitcoin để tích lũy. Nhiều tiền số khác như Ethereum cũng lần lượt được đưa vào danh sách đầu tư, đẩy cả thị trường đi lên.

Bitcoin lại trên đà tăng giá kỷ lục nhờ ông Trump

Chris Newhouse, Giám đốc nghiên cứu tại Ergonia, nói với Bloomberg: "Tiền điện tử đang có mối tương quan tích cực với cổ phiếu, trong đó biến động giá của Bitcoin và Ethereum rõ ràng hơn cả. Tâm lý chung có vẻ tích cực khi cả chứng khoán và tiền số cùng đi lên".

Trong khi đó, Ben Kurland, CEO của nền tảng nghiên cứu tiền điện tử DYOR, cho rằng: "Điểm khác biệt trong lần tăng giá này là sự trưởng thành của nhu cầu thực tế. Nó không chỉ là sự hưng phấn của các nhà đầu tư cá nhân mà đến từ hoạt động mua vào mang tính chiến lược, tái cấu trúc danh mục đầu tư của các nhà quản lý tài sản, doanh nghiệp và cả chính phủ".

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng Đạo luật Genius mới được Mỹ thông qua hồi tháng trước cũng mở đường cho dòng tiền khổng lồ từ thị trường truyền thống như các quỹ hưu trí có thể chảy vào tiền số, từ đó tạo thanh khoản mạnh, thúc đẩy thị trường tăng giá ổn định.

Từ những phân tích trên, các chuyên gia dự báo Bitcoin và loạt tiền số khác vẫn có thể tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. Nhiều dự báo cho thấy Bitcoin sẽ sớm vượt mốc thử thách 126.000 USD và hướng đến mục tiêu 200.000 USD vào cuối năm nay. Trong khi Ethereum có thể nhanh chóng cán mốc 5.000 USD, thiết lập vùng giá cao nhất mọi thời đại mới.