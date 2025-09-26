Bitcoin sập giá, dân chơi tiền số mất hơn 1 tỉ USD

Bitcoin và tiền số lao dốc

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 1 giờ 4 phút ngày 26.9 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) bất ngờ rơi thẳng đứng từ 111.000 USD xuống 108.000 USD. Đến 15 giờ cùng ngày, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 109.000 USD. Đây là mức giá thấp nhất trong hơn ba tuần qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và biểu đồ giá tiền số sáng 26.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Không chỉ Bitcoin, loạt tiền số khác cũng đồng loạt lao dốc. Trong vòng 24 giờ, Ethereum, tiền số giá trị thứ hai thế giới giảm hơn 2%, từ vùng giá 4.000 USD xuống còn 3.800 USD. Token Solana cũng giảm mạnh 4%, từ 205 USD xuống còn 192 USD. Đồng BNB của sàn giao dịch Binance giảm từ vùng giá 1.000 USD xuống dưới 940 USD.



Các nhà đầu cơ bi quan về ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn hằng tháng của Bitcoin. Nếu phe mua không thể giành lại mức giá 110.000 USD, Bitcoin có thể tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, một số nhà phân tích kỳ vọng áp lực bán sẽ giảm vì các sản phẩm phái sinh Bitcoin đã chứng minh khả năng phục hồi trong những tuần gần đây.

Nhà đầu tư mất 1,18 tỉ USD

Cú sập Bitcoin và thị trường sáng nay cũng thổi bay hơn 1 tỉ USD của nhà đầu tư. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, trong vòng 24 giờ, đã có 256.332 người chơi tiền số bị thanh lý hợp đồng. Tổng giá trị thanh lý lên đến 1,18 tỉ USD.

Trong đó có 1,06 tỉ USD bị thanh lý do người chơi đặt cược tiền số sẽ tăng giá. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 29,12 triệu USD khi Ethereum không giữ được mức giá 4.000 USD.

Việc thanh lý không phải là điều hiếm gặp khi thị trường bất ngờ biến động. Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời.



Một số sàn giao dịch cho phép người chơi dùng đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần vốn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Nguyên nhân thị trường "đỏ lửa"

Theo Cointelegraph, nguyên nhân chính khiến giá Bitcoin và thị trường tiền số chao đảo là thông tin Nhà Trắng chuẩn bị cắt giảm việc làm trên diện rộng, trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa.

Tuần này, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Mỹ đã gửi đi bản ghi nhớ, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị kế hoạch cắt giảm nhân sự và cho nghỉ việc tạm thời nếu dự luật chi tiêu không được thông qua vào tuần tới.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm đồng xu Bitcoin trước tòa nhà quốc hội Mỹ

Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời Rachael Lucas, nhà phân tích tiền điện tử tại BTC Markets, cho rằng một trong những lý do dẫn đến cú sập của thị trường là "dòng vốn của các tổ chức đã nguội", gây ra áp lực ngắn hạn cho thị trường.

Người chơi hoảng loạn

Giá Bitcoin lao dốc cũng kéo theo tâm lý hoảng sợ của thị trường. Chỉ số tham lam và sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index) ngày 26.9 giảm 16 điểm, từ mức trung bình 44 điểm về mức sợ hãi 18 điểm. Đây là chỉ số thấp nhất kể từ ngày 11.4.

Trước đó vào tháng 2, Chỉ số tham lam và sợ hãi của người chơi thậm chí giảm xuống còn 10/100 điểm, khi những lo ngại liên quan đến bất ổn kinh tế vĩ mô và cuộc chiến thuế quan leo thang.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, thị trường tiền số thường sớm phục hồi sau mỗi lần tâm lý sợ hãi của người chơi rơi tự do. Lần gần nhất khi chỉ số này xuống dưới 30/100, Bitcoin được giao dịch quanh mốc 75.000 USD, rồi tăng vọt lên 83.000 USD chỉ sau vài ngày.