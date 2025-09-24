Toyota, Yamaha và BYD cho khách mua ô tô bằng tiền số

Theo Cointelegraph, Bolivia là quốc gia Mỹ Latin cuối cùng chấp nhận tiền số như một phương thức thanh toán. Tháng 6.2024, nước này dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử kéo dài, cho phép các ngân hàng xử lý giao dịch Bitcoin (BTC) và stablecoin (tiền ổn định giá)

Việc ba nhà sản xuất xe hơi quốc tế lớn cho phép người dùng thanh toán bằng USDT - stablecoin thuộc Tether, đánh dấu bước chuyển lớn trong việc áp dụng tiền điện tử ở Bolivia.

Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino chia sẻ trên X rằng: "Toyota, BYD, Yamaha chấp nhận USDT tại Bolivia. Xe của bạn sẽ được mua bằng tiền số. USDT là đồng USD kỹ thuật số dành cho hàng trăm triệu người ở các thị trường mới nổi".

Trong khi đó, BitGo cũng xác nhận chiếc xe Toyota đầu tiên đã được mua bằng USDT tại Bolivia hôm 20.9. Trên X cá nhân, CEO Ardoino chia sẻ những hình ảnh cho thấy các đại lý bán xe trưng biển quảng cáo USDT là phương thức thanh toán "dễ dàng, nhanh chóng và an toàn" khi mua ô tô.

BitGo cho biết họ đã hợp tác với Tether và Bolivia Toyota để hỗ trợ việc tự lưu ký trong khi vẫn đảm bảo các giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Trước đó vào năm 2021, hãng xe điện Tesla của Mỹ từng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Nhưng sau đó, CEO Elon Musk đã đình chỉ hoạt động này, do "lo ngại sẽ tác động xấu đến môi trường".

CEO Tether Paolo Ardoino chia sẻ hình ảnh các đại lý ô tô ở Bolivia treo bảng thông báo chấp nhận thanh toán bằng USDT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây không phải lần đầu tiên Bolivia chấp nhận thanh toán bằng tiền số cho những dịch vụ có giá trị lớn. Hồi tháng 3, công ty dầu khí nhà nước Bolivia Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos được chính phủ đồng ý, cho phép dùng tiền mã hóa để nhập khẩu nhiên liệu. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thiếu hụt USD của đất nước ngày càng trầm trọng.

Theo dữ liệu của Trading Economics, dự trữ ngoại hối của Bolivia đã giảm mạnh 98%, từ 12,7 tỉ USD vào tháng 7.2014 xuống còn 171 triệu USD vào tháng 8 năm nay. Đồng boliviano của Bolivia vẫn là tiền được sử dụng rộng rãi nhất trong nước. Tuy nhiên, những lo ngại về việc đồng tiền này mất giá đã khiến nhiều người dân địa phương chuyển dần sang các lựa chọn ổn định hơn như USD. Nhiều người đã tìm đến tiền mã hóa như một kênh trú ẩn tài sản.

Ngân hàng hàng đầu của Bolivia thậm chí gọi tiền mã hóa là "giải pháp thay thế khả thi và đáng tin cậy". Cuối tháng 7, cơ quan này đã ký một biên bản ghi nhớ với đại diện của El Salvador để đẩy nhanh việc áp dụng tiền mã hóa ở quy mô quốc gia.

Tại nhiều cửa hàng ở Bolivia và các sân bay, thương nhân đã định giá các mặt hàng cơ bản bằng stablecoin USDT như một cách để vượt qua cuộc khủng hoảng tiền tệ. Các doanh nghiệp Bolivia dựa vào stablecoin cho thương mại quốc tế.

Gabriel Campa, người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số của ngân hàng TowerBank, nói với Bitfinex vào tuần trước, rằng các doanh nghiệp nhập khẩu của Bolivia đã dùng USDT để giải quyết tình trạng thiếu USD.

Họ mua stablecoin trong nước hoặc thông qua tài khoản ngân hàng nước ngoài, chuyển đổi sang USD và thanh toán cho các đối tác quốc tế. Một số mặt hàng sau đó được niêm yết giá bằng USDT, cho phép nền kinh tế tuần hoàn stablecoin duy trì hoạt động thương mại và vận hành.

Không chỉ các giải pháp về kinh tế, Bolivia cũng đang ứng dụng công nghệ blockchain vào nhiều hoạt động của chính phủ, trong đó có cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày 19.10.