Công nghệ Blockchain

Gemini huy động 50 triệu USD từ Nasdaq, định giá 3 tỉ USD trước IPO

Thạch An
10/09/2025 16:46 GMT+7

Giữa cơn sốt tiền mã hóa, sàn Gemini thuộc sở hữu của anh em Winklevoss đã công bố kế hoạch IPO với mục tiêu huy động hàng trăm triệu USD, kỳ vọng đạt định giá 3 tỉ USD và trở thành dấu mốc mới của ngành crypto toàn cầu.

Sàn Gemini nhận đầu tư 50 triệu USD từ Nasdaq, kỳ vọng định giá 3 tỉ USD  

Sàn Gemini công bố kế hoạch IPO với mục tiêu đạt định giá 3 tỉ USD

Sàn Gemini công bố kế hoạch IPO với mục tiêu đạt định giá 3 tỉ USD

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Gemini đã điều chỉnh khung giá IPO từ 17 - 19 USD lên 24 - 26 USD/cổ phiếu, qua đó đặt mục tiêu huy động 433 triệu USD và định giá công ty ở mức 3,08 tỉ USD. Thương vụ IPO của Gemini nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ Nasdaq khi chính sàn giao dịch này tuyên bố đầu tư riêng 50 triệu USD thông qua hình thức private placement. Việc Nasdaq trực tiếp rót vốn cho thấy niềm tin rằng Gemini có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trên thị trường chứng khoán Mỹ, bên cạnh Coinbase và Bullish, đây là hai sàn crypto đã niêm yết trước đó. Các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và Citigroup đóng vai trò bảo lãnh chính. Cổ phiếu Gemini dự kiến giao dịch trên sàn Nasdaq với mã GEMI.

Không chỉ Gemini, Figure Technologies, công ty đứng sau stablecoin USDF cũng công bố tăng quy mô IPO trong bối cảnh nhu cầu nhà đầu tư cao. Theo kế hoạch mới, Figure sẽ bán ra nhiều cổ phiếu hơn so với dự định ban đầu, nâng tổng số vốn huy động lên mức hàng trăm triệu USD. Điểm đặc biệt của Figure là tập trung vào stablecoin và các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi), đây được xem là một mảng đầu tư đang bùng nổ khi các doanh nghiệp, ngân hàng và cả quỹ đầu tư truyền thống muốn tận dụng tính ổn định của stablecoin trong giao dịch.

Figure Technologies cũng công bố tăng quy mô IPO trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cao

Figure Technologies cũng công bố tăng quy mô IPO trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cao

ẢNH: REUTERS

Thị trường IPO Mỹ hồi sinh?

Các thương vụ trên diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO Mỹ ấm lên trở lại sau giai đoạn trầm lắng năm 2022 - 2023. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng giảm lãi suất trong quý cuối của năm 2025 đã tiếp thêm sức hút cho các tài sản rủi ro, từ cổ phiếu công nghệ cho đến tiền mã hóa. Theo giới phân tích, IPO trong ngành crypto có lợi thế khi kết hợp được cơn khát tăng trưởng của nhà đầu tư với sự bùng nổ giá Bitcoin và altcoin từ đầu năm đến nay. Chỉ số Bloomberg Galaxy Crypto Index đã tăng hơn 120% trong 9 tháng đầu năm 2025, kéo theo niềm tin rằng lĩnh vực này bước vào một siêu chu kỳ mới.

Chỉ số Bloomberg Galaxy Crypto Index đã tăng hơn 120% trong 9 tháng đầu năm 2025

Chỉ số Bloomberg Galaxy Crypto Index đã tăng hơn 120% trong 9 tháng đầu năm 2025

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, sự kiện Gemini IPO khiến nhiều người nhớ lại thương vụ Coinbase niêm yết năm 2021, từng đạt vốn hóa 85 tỉ USD ngay trong ngày đầu. Nhưng sau đó giá cổ phiếu lao dốc theo chu kỳ downtrend của thị trường crypto, khiến nhà đầu tư chịu thiệt nặng. Các chuyên gia nhấn mạnh, dù bối cảnh 2025 khác hẳn và khung pháp lý dần rõ ràng hơn cùng với sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn nhưng rủi ro biến động vẫn còn. IPO của Gemini và Figure vì vậy vừa mang tính biểu tượng, vừa là phép thử liệu nhà đầu tư có sẵn sàng gắn bó dài hạn với ngành tiền mã hóa hay chỉ chạy theo sóng ngắn hạn.

Nếu IPO thành công, Gemini sẽ là sàn crypto niêm yết thứ ba tại Mỹ, còn Figure trở thành một trong số ít công ty stablecoin lên sàn. Đây không chỉ là bước huy động vốn để mở rộng dịch vụ, mà còn góp phần chính danh hóa ngành crypto, khi Nasdaq và các ngân hàng Phố Wall tham gia trực tiếp. Hai thương vụ IPO tháng 9.2025 cho thấy dòng vốn đang quay lại mạnh mẽ với tiền mã hóa, song thành công lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng tăng trưởng bền vững, quản lý rủi ro và thích nghi với khung pháp lý ngày càng chặt chẽ.

