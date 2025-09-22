Hồng Kông - 'ngọn hải đăng' của ngành công nghiệp tài sản số toàn cầu

Theo Hiệp hội quản lý tài sản tư nhân (PWMA), một phần ba công ty quản lý tài sản tư nhân tại Hồng Kông, cho biết sẽ phân bổ 6 - 10% cho tài sản số trong 5 năm tới. Các chuyên gia nhận định thị trường vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý ngày càng rõ ràng hơn, qua đó thúc đẩy thanh khoản và đổi mới sản phẩm.



Tháng 7, Mỹ "trải thảm đỏ" cho tiền số, khi ban hành GENIUS ( Đạo luật Hướng dẫn và Th iết lập đổi mới quốc gia cho đồng tiền ổn định (stablecoin)). Ngay trong tháng 8, Hồng Kông cũng đưa ra những hướng dẫn mới về cấp phép cho stablecoin để định vị vai trò trung tâm của mình.

Tham vọng trở thành trung tâm kỹ thuật số của Hồng Kông chưa dừng lại. Tuần này, Trưởng Đặc khu John Lee Ka-chiu cho biết cơ quan quản lý đang xem xét loạt sản phẩm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, cùng các biện pháp bảo vệ đầy đủ. Chính quyền sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để chống trốn thuế xuyên biên giới, đồng thời triển khai các công cụ báo cáo tự động và giám sát dữ liệu để tăng cường phòng thủ trước các rủi ro về tài sản kỹ thuật số.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước một khu phố sầm uất ở Hồng Kông ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà phân tích, Hồng Kông đang định vị mình như một trung tâm tài chính toàn cầu về tài sản kỹ thuật số, được hỗ trợ bởi các nỗ lực quản lý nhằm xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Các sáng kiến bao gồm luật pháp nghiêm ngặt về stablecoin, các quy tắc quản lý hoạt động lưu ký và nhà phân phối, chế độ cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản số và các sản phẩm như chứng khoán token hóa và tài sản thực, có thể giành được niềm tin của nhà đầu tư. Hồng Kông dần được định vị là trung tâm tài sản số toàn cầu chứ không chỉ trong khu vực.



Deng Chao, CEO Hashkey Capital, cho biết: "Hồng Kông có tầm nhìn xa về mặt quản lý, với các khuôn khổ rộng lớn, không chỉ quy tắc về cấp phép mà còn cả cách xử lý các sản phẩm tài chính".



Đặc điểm của ngành công nghiệp tài sản số là tính thanh khoản toàn cầu. Nếu Hồng Kông duy trì một môi trường cởi mở và thân thiện hơn với nhà đầu tư, dòng vốn, các tổ chức và người tham gia sẽ tự nhiên đổ về đây.

Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn quá non trẻ và nhiều biến động, sự tham gia của các tổ chức truyền thống và chuyên nghiệp sẽ góp phần giải quyết một số vấn đề rủi ro.

Tại Hội nghị Bitcoin châu Á, diễn ra ở Hồng Kông vào tháng trước, John Riggins, CEO của Moon, nói: "Một công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin là cách an toàn nhất để các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức có thể tiếp cận thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn". Ông đặc biệt nhấn mạnh các hướng dẫn nghiêm ngặt về kiểm toán, gây quỹ và vận hành đối với các công ty niêm yết.

"Tài sản bạn chuyển giao cho thế hệ tiếp theo không còn giới hạn ở tiền pháp định nữa mà bao gồm cả stablecoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Điều quan trọng là phải đảm bảo mọi thứ được pháp luật bảo vệ tốt. Hồng Kông sẽ là trung tâm xử lý vấn đề này vì chế độ quản lý rất rõ ràng", Ray Tam, đồng sáng lập quỹ Raffles Family Office, có trụ sở ở Hồng Kông, nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, sắc lệnh về stablecoin của Hồng Kông, có hiệu lực từ ngày 1.8 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho tài chính kỹ thuật số khi đặt tiền điện tử dưới sự giám sát nghiêm ngặt tương tự như các ngân hàng.