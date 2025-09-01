Lời khuyên của nhà ngoại cảm khiến nữ tỉ phú mất 80 triệu USD tiền số

Taylor Thomson sinh ra trong một gia đình quý tộc Thomson, gia tộc giàu thứ 10 thế giới, theo thống kê của Bloomberg năm 2024. Tuy nhiên WSJ cho biết quyền kiểm soát đế chế này phần lớn được truyền cho nam giới. Taylor là con gái duy nhất luôn nỗ lực chứng minh bản thân và tìm kiếm con đường riêng.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào năm 2009 khi Taylor gặp Ashley Richardson trong một bữa tiệc. Richardson là chuyên gia truyền thông, từng thiết kế những chiến dịch nổi tiếng cho Ford Motor và McDonald. Theo mô tả của WSJ, những điểm quan trọng như tình yêu động vật, tâm linh sâu sắc và "sự ngốc nghếch" đã kéo họ lại gần nhau.

Ashley Richardson (trái) và nữ tỉ phú Taylor Thomson ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi tình bạn dần trở nên thân thiết, Richardson rủ Taylor tham gia đầu tư tiền số. Richardson thường xuyên chia sẻ cho bạn mình những lời khuyên từ một "nhà ngoại cảm" tên Michelle Whitedove.

Năm 2021, nhà ngoại cảm này nói với Richardson về một dự án tiền số tên Persistence (XPRT) và tiên đoán sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Mùa hè năm đó, giá XPRT tăng gấp bốn lần từ dưới 3 USD vào tháng 4 lên đến 13 USD sau 1 tháng. Richardson đã kể lại lời "tiên tri" và những gì đã diễn ra với Taylor.

Dưới sự hướng dẫn của bạn thân, Taylor đã đầu tư 40 triệu USD tiền điện tử, sau đó là 140 triệu USD. Toàn bộ số tiền được giao cho Richardson quản lý. Trong quá trình này, Taylor và Richardson liên tục nhận được các "tín hiệu" từ nhà ngoại cảm. Họ giao dịch theo các dự đoán.

Đến giữa năm 2022, thị trường tiền số sụp đổ, khoản đầu tư của Taylor cũng thua lỗ nặng. Công ty tư vấn Guidepost Solutions ước tính khoản lỗ của Thomson lên tới hơn 80 triệu USD. Tình bạn của hai người trở nên căng thẳng khi đại diện pháp lý nữ tỉ phú cáo buộc Richardson đã thực hiện hơn 450.000 giao dịch "không được ủy quyền hợp lệ", từ đó dẫn đến các khoản thua lỗ.

Richardson phủ nhận cáo buộc, nói rằng bà hành động theo chỉ đạo của Taylor. Bà cho biết các giao dịch này là cần thiết để quản lý thanh khoản của các token. Tuy nhiên, Richardson không đưa ra được hợp đồng ủy quyền chính thức nào từ nữ tỉ phú, chỉ có thỏa thuận bằng miệng. Cô khẳng định chưa bao giờ hưởng lợi từ những thỏa thuận này.

Richardson nói với WSJ: "Mọi việc tôi làm đều dựa trên hướng dẫn của cô ấy, như một phần trong nỗ lực giảm thiểu tổn thất".

Sau khi không đạt được các thỏa thuận, năm 2023, Taylor kiện Richardson và công ty đứng sau dự án tiền số XPRT. Trước đó, giá token này đạt mức cao nhất mọi thời đại 16,59 USD vào ngày 15.5.2021 nhưng đến nay chỉ còn 0,037 USD.

Taylor Thomson kiện Richardson và Persistence với cáo buộc bí mật dàn xếp một khoản phí để dẫn dụ nữ tỉ phú đầu tư. Đơn kiện nói Persistence bí mật trả thưởng cho Richardson số token XPRT trị giá 783.702 USD như một phần hoa hồng. Nữ tỉ phú đòi Persistence bồi thường 25 triệu USD.

Trong khi đó Richardson nói cô không nhận bất kỳ tư vấn nào về đầu tư ngoại trừ việc tham khảo ý kiến của nhà ngoại cảm. Đôi bạn thân đã thỏa thuận về phí hoa hồng nếu khoản đầu tư của Taylor sinh lời sau một năm. Tuy nhiên cú sập của thị trường khiến Richardson không nhận được gì.

Vào tháng 7, Thomson và Persistence đã thỏa thuận với nhau bằng một khoản tiền không được tiết lộ. Trong khi đó, Richardson đã kiện ngược lại Taylor tội phỉ báng và đòi bồi thường 10 triệu USD. Đến nay vụ kiện vẫn chưa được dàn xếp.