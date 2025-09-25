Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Binance tăng phi mã trước tin đồn CZ được ân xá

Khương Nha
Khương Nha
25/09/2025 14:40 GMT+7

Tiền số BNB của sàn giao dịch Binance liên tục phá đỉnh cao nhất lịch sử, khi nhiều tin đồn cho biết nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao sẽ được tổng thống Mỹ ân xá.

BNB liên tục phá đỉnh

Dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy token BNB (Binance) đã thiết lập mức cao kỷ lục (All Time High - ATH) mới vào ngày 21.9 với giá 1.080 USD mỗi token. Trước đó BNB liên tục phá đỉnh, lần lượt vượt các mốc 990 USD rồi 1.000 USD. 

Đến ngày 25.9, mỗi token BNB được giao dịch quanh mốc 999 USD. Giá trị vốn hóa tương đương 139 tỉ USD, đứng thứ 5 trên thị trường tiền mã hóa.

Như vậy, trong vòng 1 tuần qua, giá BNB đã tăng 6,6% và tăng 17,4% trong vòng 30 ngày. Hiệu suất tăng giá này vượt xa các token lớn trên thị trường. Trong cùng khoảng thời gian, Bitcoin giảm 3,6% trong vòng một tuần và chỉ tăng 0,7% trong vòng 1 tháng. 

Giá Binance tăng phi mã trước tin đồn CZ được ân xá - Ảnh 1.

Token BNB của Binance liên tiếp lập đỉnh, vượt mốc 1.000 USD mỗi token

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cointelegraph dẫn lời nhà phân tích Gael Gallot, cho rằng việc BNB duy trì mức hỗ trợ trên 970 USD là dấu hiệu an toàn. Khối lượng giao dịch liên tục tăng và vị thế mua lớn trên thị trường phái sinh cho thấy vị thế tăng giá vẫn nằm trong vùng ổn định.

Tin đồn nhà sáng lập Binance được ân xá

Theo Bloomberg, đà tăng giá của BNB xuất phát từ thông tin nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) có thể được Tổng thống Donald Trump ân xá.

Tỉ phú CZ - cựu CEO Binance - đã thụ án 4 tháng tù giam vào năm 2024, theo thỏa thuận sau phiên tòa trị giá 4,3 tỉ USD với chính phủ Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast Rug Radio hồi tháng 5, CZ xác nhận đã nộp đơn xin ân xá gửi đến ông Trump. 

Thông tin này nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng. Hôm 13.9, có đến 64% người tham dự đoán cựu CEO Binance sẽ được ân xá. 

Giá Binance tăng phi mã trước tin đồn CZ được ân xá - Ảnh 2.

Logo của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Patrick Horsman, đồng sáng lập của Build and Build, những thay đổi về chính sách của Mỹ có thể mang lại lợi ích cho Binance, giúp giá BNB liên tục phá đỉnh. "Tin đồn về khả năng CZ được ân xá càng làm dấy lên nhiều hy vọng", Horsman nói.

Đại diện Binance và người phát ngôn của CZ không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, cộng đồng phát hiện tỉ phú đã âm thầm chỉnh sửa hồ sơ X của mình từ "ex-@Binance" (từng làm ở Binance) thành "Binance". Các nhà phân tích cho rằng đây là động thái ngầm ám chỉ sự quay lại của CZ.

Đối với Binance, việc ân xá cho nhà sáng lập Changpeng Zhao có ý nghĩa rất quan trọng. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren gần đây đã gây sức ép với Bộ Tư pháp Mỹ về việc liệu Binance có tuân thủ thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với các công tố viên liên bang về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hay không. Công ty được cho là đang tiến tới một thỏa thuận tiềm năng với Bộ Tư pháp, cho phép loại bỏ một cơ quan giám sát tuân thủ bên ngoài.

Trong khi đó, Binance đã giúp phát triển một dự án stablecoin do World Liberty Financial - một trong những liên doanh của gia đình Trump - phát hành trước đó.

"Cộng đồng tin rằng một lệnh ân xá có thể giúp CZ, Binance và BNB giải quyết hầu hết các lo ngại về mặt pháp lý", Amanda He, giám đốc đầu tư tại ChainUp Investment, đơn vị hỗ trợ việc tạo token trên BNB Chain, nói với Bloomberg. Bà cho biết thêm, các công ty quản lý quỹ tài sản kỹ thuật số cũng đang tích trữ thêm token BNB.

Token BNB, trước đây được gọi là Binance Coin, được sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tạo ra vào năm 2017 thông qua đợt chào bán token ban đầu (ICO). Sách trắng năm 2017 cho ICO cho thấy 80 triệu token - hiện giá trị khoảng 83 tỉ USD - đã được phân bổ cho đội ngũ sáng lập của công ty, bao gồm cả CZ. Số tiền huy động được thông qua ICO được dùng để ra mắt sàn giao dịch Binance.

Changpeng Zhao là người giàu nhất trong ngành tiền điện tử, với khối tài sản lên tới 54,6 tỉ USD, theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp.

Khám phá thêm chủ đề

Binance Bộ tư pháp Mỹ Donald Trump BNB CZ Changpeng Zhao
