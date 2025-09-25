Binance sẽ mở trụ sở ở Đà Nẵng?

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gửi hai lời mời đến Binance

Chia sẻ tại buổi gặp mặt Tổng giám đốc Binance Richard Teng, hôm 24.9, nhân chuyến công tác tại UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Ngoài đề nghị mở trụ sở tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình còn mời CEO Binance Richard Teng làm cố vấn cấp cao cho dự án. Trước khi trở thành người đứng đầu Binance vào năm 2023, ông Richard Teng từng là CEO của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của trung tâm tài chính Abu Dhabi Global Market (ADGM).



Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình (phải) tiếp Tổng giám đốc Binance Richard Teng, nhân chuyến công tác tại UAE, hôm 24.9

ẢNH: VGP

Lãnh đạo Chính phủ muốn tận dụng kinh nghiệm từ thời ông điều hành ADGM để hiến kế cho Việt Nam. Đáp lời mời của Phó thủ tướng, ông Teng khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, cũng như kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế từ mô hình Abu Dhabi.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Binance cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với UBND TP.Đà Nẵng về phát triển công nghệ blockchain.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát, có thời hạn giải pháp công nghệ liên quan đến chuyển đổi tài sản mã hóa. Nhiều công ty blockchain trong nước và quốc tế đã nộp hồ sơ xin thí điểm dự án cũng như lập văn phòng đại diện tại thành phố.

Binance là sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới. Công ty hiện có giấy phép hoạt động tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Binance cũng có nhiều hoạt động cộng đồng, phổ cập công nghệ blockchain. Hồi tháng 7, CEO Binance đã đến Việt Nam và công bố sáng kiến "Blockchain for Vietnam" với tham vọng thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm mới của khu vực về công nghệ blockchain và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, sáng kiến "Blockchain for Vietnam" sẽ kéo dài liên tục trong vòng 2 năm, từ tháng 7.2025 đến tháng 7.2027. Đây là một phần trong sứ mệnh toàn cầu của Binance nhằm thúc đẩy việc ứng dụng blockchain bền vững và hỗ trợ các nền kinh tế số có tư duy tiến bộ.

Binance đánh giá cao thị trường Việt Nam khi có tỷ lệ chấp nhận blockchain cao trong nhiều năm liên tiếp, đội ngũ nhân lực tài năng, cùng cách tiếp cận pháp lý cởi mở. Đây là lý do để công ty cam kết mở rộng đầu tư lâu dài ở Việt Nam.

Việt Nam muốn đưa tài sản mã hóa ra khỏi "vùng xám"

Ngoài ra, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng gặp lãnh đạo Bybit, sàn giao dịch tài sản số có trụ sở tại Dubai. CEO Bybit Ben Zhou hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Ông Zhou nói sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Việt Nam đang là một trong những thị trường sôi động bậc nhất của ngành công nghiệp tài sản số, tiền mã hóa. Báo cáo mới nhất của Chainalysis công bố đầu tháng 9, cho thấy Việt Nam đứng thứ 4 trên bảng Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu, trên Brazil (top 5), sau Pakistan (top 3).

Việt Nam cũng bắt đầu thiết lập các khuôn khổ pháp lý cho ngành công nghiệp tiền mã hóa. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực từ ngày 9.9.2025 đã quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết cũng có những quy định cụ thể về việc thành lập các sàn giao dịch tài sản số được cấp phép và hướng dẫn nhà đầu tư về các vấn đề pháp lý liên quan.

Trước đó vào tháng 7, Quốc hội đã thông qua luật Công nghiệp Công nghệ số, công nhận tài sản số là một loại tài sản, từ đó bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của nhà đầu tư. Tài sản số đã được "đưa ra khỏi vùng xám", được quy định trong các quy phạm pháp luật.