Thế giới

Nữ doanh nhân Trung Quốc cầm đầu vụ lừa đảo 128.000 nạn nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
30/09/2025 07:52 GMT+7

Một nữ doanh nhân Trung Quốc 47 tuổi ngày 29.9 đã khai trước tòa án ở Anh rằng bà đóng vai trò dẫn đầu trong một vụ lừa đảo rồi đổi tiền sang Bitcoin trị giá hàng tỉ bảng Anh.

Nữ doanh nhân Trung Quốc Zhimin Qian, còn được gọi là Yadi Zhang, đã nhận tội tại Tòa án Southwark Crown ở London (Anh) sau vụ tịch thu tiền kỹ thuật số được cho là lớn nhất thế giới, theo AFP.

- Ảnh 1.

Bitcoin ngày 29.9 có giá hơn 114.000 USD

Ảnh: Reuters

Bà Zhang thừa nhận đã mua và sở hữu tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, cụ thể là tiền kỹ thuật số.

"Từ năm 2014 đến năm 2017, Zhang đã dàn dựng một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc bằng cách lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân và sau đó lưu trữ số tiền thu được một cách bất hợp pháp dưới dạng tài sản Bitcoin", Cảnh sát Thủ đô London cáo buộc.

"Sau đó, bà ta trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả và nhập cảnh vào Anh, nơi bà ta vào tháng 9.2018 đã cố gắng rửa tiền thông qua việc mua bất động sản", cảnh sát cho biết thêm.

Bà Qian đã lưu trữ số tiền thu được bằng Bitcoin, nhưng giới chức Anh đã có bước đột phá trong vụ án khi họ đột kích một biệt thự ở khu Hampstead thuộc London vào năm 2018 và tịch thu các thiết bị của bà chứa 61.000 Bitcoin, trị giá hơn 5 tỉ bảng Anh theo giá hiện tại, theo tờ The Guardian. Cảnh sát Thủ đô London tin rằng đây là vụ tịch thu tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới.

Ông Will Lyne, đứng đầu Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế và Mạng của Cảnh sát Thủ đô London, đánh giá đây là "một trong những vụ án lớn nhất... trong lịch sử vương quốc Anh và là một trong những vụ án tiền điện tử có giá trị cao nhất trên toàn cầu".

Vào năm ngoái, trong cùng cuộc điều tra kéo dài 7 năm, một đồng phạm tên Jian Wen cũng đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vì vai trò của bà Jian trong hoạt động tội phạm nói trên.

Các nhà điều tra của Cảnh sát Thủ đô London đã chứng minh Jian tham gia vào việc tạo điều kiện cho việc di chuyển một ví tiền điện tử chứa 150 Bitcoin. Vào thời điểm đó, số tiền này có giá trị 1,7 triệu bảng Anh.

Vụ án của bà Zhimin Qian đã bị hoãn lại cho đến ngày 30.9 sau khi bà nhận tội vào ngày đầu tiên của phiên tòa, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

