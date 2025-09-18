Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Đài WJLA ngày 18.9 đưa tin bức tượng vàng ông Trump được đặt ở đường số 3 tại thủ đô Washington D.C (Mỹ), với gương mặt hướng về tòa nhà quốc hội, tay phải đang nâng một đồng Bitcoin.

Bức tượng này được đặt được tài trợ bởi một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử, lấy tên là “Tượng vàng Donald J. Trump”. Viết trên website, nhóm này cho biết bức tượng nhằm tôn vinh di sản có sức ảnh hưởng của Tổng thống Trump.

Tượng Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm Bitcoin đặt ở Washington D.C ngày 17.9 ẢNH: WJLA

“Tác phẩm này được thiết kế để khơi dậy những cuộc thảo luận về tương lai chính sách tiền tệ của chính phủ, đồng thời là biểu tượng cho sự giao thoa giữa chính trị hiện đại và đổi mới tài chính. Khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) định hình chính sách kinh tế, chúng tôi hy vọng bức tượng này sẽ khơi gợi sự suy ngẫm về ảnh hưởng ngày càng tăng của tiền điện tử”, ông Hichem Zaghdoudi, đại diện của nhóm đầu tư xây tượng, cho biết.

Bức tượng được đặt kể công chúng theo dõi từ 9 - 16 giờ ngày 17.9 theo giờ địa phương. Vào 14 giờ cùng ngày 17.9, Fed đã thông báo hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan hạ lãi suất trong năm nay.

Tổng thống Trump chưa lên tiếng về bức tượng nói trên. Giới quan sát cho rằng bức tượng được mạ vàng, dù không rõ chất liệu chính xác làm ra bức tượng là gì.

Bức tượng vàng Tổng thống Trump được đặt hướng về Đồi Capitol ẢNH: WJLA

Các thành viên nhóm cho biết bức tượng này nhằm tôn vinh sự ủng hộ công khai của Trump đối với tiền điện tử. Khi tranh cử và lúc trở thành tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ có những chính sách ưu đãi dành cho tiền điện tử. Hồi tháng 3, ông Trump công bố kế hoạch đưa 5 loại tiền điện tử vào quỹ dự trữ chiến lược của Mỹ.

Giá Bitcoin đã tăng mạnh kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, từ mức khoảng 68.000 USD đầu tháng 11.2024, nay đã lên khoảng 116.000 USD ngày 18.9.