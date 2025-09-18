Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
18/09/2025 07:38 GMT+7

Bức tượng vàng hình Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng về Đồi Capitol, một tay nâng biểu tượng Bitcoin, đã thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Đài WJLA ngày 18.9 đưa tin bức tượng vàng ông Trump được đặt ở đường số 3 tại thủ đô Washington D.C (Mỹ), với gương mặt hướng về tòa nhà quốc hội, tay phải đang nâng một đồng Bitcoin.

Bức tượng này được đặt được tài trợ bởi một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử, lấy tên là “Tượng vàng Donald J. Trump”. Viết trên website, nhóm này cho biết bức tượng nhằm tôn vinh di sản có sức ảnh hưởng của Tổng thống Trump.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Tượng Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm Bitcoin đặt ở Washington D.C ngày 17.9

ẢNH: WJLA

“Tác phẩm này được thiết kế để khơi dậy những cuộc thảo luận về tương lai chính sách tiền tệ của chính phủ, đồng thời là biểu tượng cho sự giao thoa giữa chính trị hiện đại và đổi mới tài chính. Khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) định hình chính sách kinh tế, chúng tôi hy vọng bức tượng này sẽ khơi gợi sự suy ngẫm về ảnh hưởng ngày càng tăng của tiền điện tử”, ông Hichem Zaghdoudi, đại diện của nhóm đầu tư xây tượng, cho biết.

Bức tượng được đặt kể công chúng theo dõi từ 9 - 16 giờ ngày 17.9 theo giờ địa phương. Vào 14 giờ cùng ngày 17.9, Fed đã thông báo hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan hạ lãi suất trong năm nay.

Tổng thống Trump chưa lên tiếng về bức tượng nói trên. Giới quan sát cho rằng bức tượng được mạ vàng, dù không rõ chất liệu chính xác làm ra bức tượng là gì.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ - Ảnh 2.

Bức tượng vàng Tổng thống Trump được đặt hướng về Đồi Capitol

ẢNH: WJLA

Các thành viên nhóm cho biết bức tượng này nhằm tôn vinh sự ủng hộ công khai của Trump đối với tiền điện tử. Khi tranh cử và lúc trở thành tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ có những chính sách ưu đãi dành cho tiền điện tử. Hồi tháng 3, ông Trump công bố kế hoạch đưa 5 loại tiền điện tử vào quỹ dự trữ chiến lược của Mỹ.

Giá Bitcoin đã tăng mạnh kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, từ mức khoảng 68.000 USD đầu tháng 11.2024, nay đã lên khoảng 116.000 USD ngày 18.9.

Ông Trump nêu tên 5 loại tiền số nào cho danh sách dự trữ chiến lược?

Tin liên quan

Ông Trump chọn người phụ trách chính sách tiền điện tử và AI

Ông Trump chọn người phụ trách chính sách tiền điện tử và AI

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 5.12 đã chọn nhà đầu tư công nghệ David Sacks làm người giám sát chính sách tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) cho Nhà Trắng.

Quan chức Nhà Trắng: Ông Trump ký sắc lệnh lập quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin

Khám phá thêm chủ đề

Trump tượng vàng Bitcoin Tiền điện tử Đồi Capitol FED
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận