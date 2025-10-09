Địa ngục trần gian ở bên kia biên giới:Kỳ 2: Tra tấn đòi tiền chuộc

Tàn độc, dã man nhất là băng nhóm do Hoàng Văn Thanh (biệt danh Thanh "lác") cầm đầu. Băng nhóm này đã bị Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an triệt phá. Cũng từ đây, những tình tiết rùng rợn đằng sau vụ án được hé lộ. Một kế hoạch lừa đảo đưa người sang Đài Loan làm việc đã biến thành một vụ bắt cóc, tra tấn, giết người và cướp tài sản có tổ chức với những thủ đoạn vô cùng tàn độc.

C02 họp khẩn, lập tổ công tác đặc biệt để phối hợp cảnh sát Campuchia truy bắt hung thủ ẢNH: CTV

Vụ án bắt đầu được phanh phui ngày 25.8.2023, khi 4 nạn nhân người Việt Nam trong tình trạng hoảng loạn tột độ chạy trốn từ Campuchia về Việt Nam và trình báo công an. Họ cho biết cùng một người bạn nữa bị nhóm người đồng hương lừa sang Campuchia, sau đó giam giữ, tra tấn dã man để đòi tiền chuộc. Người bạn còn lại là anh H.V.M (41 tuổi, ở Hải Dương) bị chúng tra tấn, đánh đập đến chết.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, liên quan đến nhiều tỉnh thành và có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Trọng án (C02) thành lập một tổ công tác đặc biệt sang Campuchia để phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, truy bắt hung thủ.

Cái bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Đài Loan

Cầm trịch đường dây tội phạm này là Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổi, quê Nghệ An), một đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp với giới giang hồ khi còn lao động tại Đài Loan. Khoảng tháng 2.2023, Mạnh sang Campuchia, làm thuê tại casino Yong Yuan do người Đài Loan làm chủ. Tại đây, Mạnh đã tập hợp một nhóm đàn em thân tín, hầu hết là những đối tượng có tiền án, tiền sự, để lên một kế hoạch lừa đảo tinh vi.

Chúng tạo một tài khoản Facebook ảo có tên "Mây Trắng", đăng tải các thông tin tuyển dụng hấp dẫn: "Tuyển lao động đi Đài Loan, việc nhẹ, lương cao, không cần kinh nghiệm, bao ăn ở".

"Mồi câu" này đã nhanh chóng được Trương Văn Chung (một người bạn trên mạng của Mạnh) nuốt trọn. Chung không hề hay biết âm mưu bắt cóc tống tiền, mà chỉ nghĩ đây là một "kèo" môi giới thơm. Trương Văn Chung lập tức dùng tài khoản Facebook "Bin Bo" của mình để tìm kiếm và đã kết nối được với 5 người đang có nhu cầu xuất khẩu lao động, bao gồm: anh L.M.H, N.H.L, N.V.T, chị P.T.T và anh H.V.M.

Ngày 25.8.2023, sau khi tập trung tại TP.HCM, cả 5 nạn nhân được người của Chung thuê xe đưa xuống cửa khẩu Long Bình (An Giang) để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với lời hứa hẹn sẽ sớm được bay sang Đài Loan. Họ không ngờ rằng một "địa ngục trần gian" đang chờ đợi mình ở phía trước.

Màn tra tấn kinh hoàng trong nhà trọ

Để thực hiện kế hoạch, Mạnh đã giao cho Thanh "lác" trực tiếp chỉ huy nhóm đàn em gồm gần 10 đối tượng. Chúng chuẩn bị sẵn hung khí gồm dao, súng, dây rút và thuê trước một căn nhà trọ ở thành phố Sampeou Poun (tỉnh Kandal, Campuchia) để làm "phòng tra tấn".

Khoảng 14 giờ ngày 25.8.2023, ngay sau khi các nạn nhân được đưa sang Campuchia, nhóm của Thanh chia nhau ra, lần lượt "rước" các nạn nhân về nhà trọ. Chị P.T.T và anh N.V.T là hai người đầu tiên. Vừa bước vào phòng, cả hai lập tức bị gần chục đối tượng xông vào khống chế, trói chặt.

Thanh "lác" dùng dao đâm hai nhát vào đùi chị P.T.T. Anh N.V.T bị chúng lột quần áo, dùng vải nhét vào miệng, rồi dán băng keo kín lại để không thể kêu la. Sau đó, chúng lôi anh vào nhà vệ sinh, dùng túi nilon đốt cháy, nhỏ lên người nạn nhân. Toàn bộ quá trình tra tấn man rợ này đều được Phan Sỹ Dũng dùng điện thoại quay lại, sau đó gửi cho gia đình anh N.V.T để gây sức ép, buộc phải chuyển tiền chuộc.

3 nạn nhân còn lại là các anh L.M.H, N.H.L, H.V.M cũng bị đưa về và phải chịu những màn tra tấn, đánh đập dã man không kém. Trong đó, anh Mùa do chống cự quyết liệt đã bị Lê Duy Cường và một đối tượng tên Phong dùng súng đánh liên tiếp vào đầu gây chấn thương sọ não. Chúng cũng lôi anh vào nhà vệ sinh, trói tay và quay video gửi về cho gia đình để tống tiền.

Trinh sát Phòng Trọng án cho biết chuỗi hành vi tàn độc chỉ dừng lại khi gia đình các nạn nhân, trong cơn hoảng loạn quá đã chuyển tổng cộng gần 500 triệu đồng vào tài khoản của bọn chúng.

Sau khi nhận được tiền, cả nhóm rời khỏi hiện trường, bỏ mặc các nạn nhân trong tình trạng thương tích nặng. Chúng quay về casino Yong Yuan để ăn nhậu và chia chác số tiền vừa lấy được. Tại đây, Thanh "lác" còn hỏi Cường và Phong "sao đánh dữ vậy", thì nhận được câu trả lời lạnh lùng rằng "do Mùa chống đối, không nghe lời nên đánh".

Các đối tượng trong nhóm đều biết việc Cường dùng súng đánh vào đầu anh H.V.M khiến anh này bị chấn thương sọ não, tử vong. Khoa và Mạnh yêu cầu Cường ném bỏ điện thoại chiếm đoạt được của nạn nhân hòng phi tang, xóa dấu vết.

Các bị can trong đường dây bị bắt ẢNH: CTV

Sau khi bọn chúng rời đi, 4 nạn nhân còn sống đã cố gắng cởi trói cho nhau và tìm đường trốn chạy về Việt Nam.

Hành trình phá án và những nhận dạng sai của bị hại

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp C02 và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng sự hỗ trợ của cảnh sát Campuchia, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án, kể lại một trong những khó khăn ban đầu của chuyên án là việc nhận dạng sai đối tượng của các bị hại. Trong lúc hoảng loạn, họ đã nhận dạng nhầm 2 trong số 5 đối tượng bị cảnh sát Campuchia bắt giữ ban đầu. 3 người khai họ có tham gia canh coi các nạn nhân, còn 2 người khai không tham gia. "Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra. Tại thời điểm đó tổ công tác không trực tiếp làm việc với bị hại nên không có tài liệu đấu tranh khai thác với 3 người này để làm rõ có phải như lời thừa nhận của các đối tượng này không", thượng tá Tùng nói.

"Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc. Lời khai của các nạn nhân sống sót, kết hợp với các chứng cứ điện tử thu thập được, đã giúp các điều tra viên dựng lại toàn bộ chân dung của băng nhóm tội phạm do Nguyễn Khắc Mạnh và Hoàng Văn Thanh cầm đầu", thượng tá Lê Vinh Tùng nhấn mạnh.

Lần lượt, 6 bị can chủ chốt trong đường dây đã bị sa lưới, bao gồm Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Khoa, Lê Duy Cường, Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sỹ Dũng và kẻ trực tiếp chỉ huy tại hiện trường là Hoàng Văn Thanh.

Lê Duy Cường là người dùng súng đánh vào đầu anh H.V.M bị chấn thương sọ não, tử vong

ẢNH: CTV

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố cả 6 bị can về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra thêm về các hành vi "giết người" và "cướp tài sản".

Thượng tá Tùng khẳng định, dù các đối tượng gây án bằng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì với sự phối hợp chặt chẽ của nước bạn, lực lượng công an Việt Nam sẽ phá án đến cùng, không để bất kỳ kẻ phạm tội nào có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

"Vụ án trên là một minh chứng rõ ràng cho sự quyết tâm đó. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng điều tra viên, trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từ việc nhận dạng sai đối tượng của bị hại đến việc thu thập chứng cứ ở nước ngoài, để từng bước làm rõ bản chất vụ việc và đưa các đối tượng chủ chốt ra ánh sáng", thượng tá Tùng khẳng định... (còn tiếp)