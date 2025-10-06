Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia phá án

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ được huy động tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đăk Nhau.
Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) khiến 3 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) để điều tra.
