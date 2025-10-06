Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia phá án

Ngày 6.10, thượng tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai về kết quả đấu tranh chuyên án 1025G. Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã có thư khen chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM và các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ được Lê Sỹ Tùng