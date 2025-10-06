Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia phá án

Hoàng Giáp - Lê Lâm - Lê Bình
06/10/2025 20:15 GMT+7

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ được huy động tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đăk Nhau.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) khiến 3 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) để điều tra.

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 1.

Căn nhà lầu (màu xám) - nơi xảy ra vụ án mạng là khu vực khá hẻo lánh, địa hình hiểm trở. Xung quanh bán kính căn nhà nạn nhân khoảng 150 m, chỉ có một vài căn nhà có người dân sinh sống

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 2.

Camera ghi nhận được hình ảnh nghi phạm trong nhà nạn nhân, tuy nhiên, kẻ thủ ác đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đeo bao tay, đội nón bảo hiểm, trùm kín mặt, cầm theo khẩu súng dài

ẢNH: CẮT CLIP

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 3.

Với quyết tâm bắt giữ kẻ thủ ác đã dùng súng sát hại 3 người của một gia đình trong thời gian sớm nhất, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ đã được huy động để truy bắt cả ngày lẫn đêm

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Chưa khẳng định Lê Sỹ Tùng có nghiện game hay không

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 4.

"Chuyên án huy động rất đông cán bộ chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia phá án. Có thể nói 56 giờ phá án là 56 giờ không ngủ của 500 cán bộ chiến sĩ và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai", thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chia sẻ trong cuộc họp báo thông tin về kết quả vụ án trong chiều 6.10

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 5.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã vào Đồng Nai, trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khám nghiệm, trao đổi, thu thập thông tin để tiến hành điều tra vụ án; đồng thời đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 6.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp đấu tranh, làm việc với Lê Sỹ Tùng (khoanh đỏ) sau khi bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 7.

Số tang vật hung khí cơ quan công an thu giữ sau khi bắt được Lê Sỹ Tùng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ, trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Lê Sỹ Tùng - Ảnh 8.

Ngày 6.10, thượng tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai về kết quả đấu tranh chuyên án 1025G. Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã có thư khen chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM và các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ được Lê Sỹ Tùng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều 6.10, Công an tỉnh Đồng Nai họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ án bắt nghi phạm giết 3 người ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Xem thêm bình luận