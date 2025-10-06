Thượng tướng Nguyễn Văn Long khen các đơn vị bắt kẻ giết 3 người ở Đồng Nai

Ngày 6.10, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM và các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau (Đồng Nai).

Căn nhà xảy ra án mạng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo về việc ngày 2.10, tại thôn 6 (xã Đắk Nhau) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.

Hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự đã khẩn trương tổ chức điều tra.

Đến 15 giờ 30 ngày 5.10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm trùm kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân vào tối 2.1 ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo ông Đ.D.Th (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Kết quả khám nghiệm xác định các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Sau hơn 2 ngày truy xét, cảnh sát đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai). Tùng được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ án.



