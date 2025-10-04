Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bộ Công an thông tin về việc bắt bà Hoàng Hường

Trần Cường
Trần Cường
04/10/2025 19:59 GMT+7

Trong 6 người bị khởi tố, nữ doanh nhân Hoàng Hường bị bắt tạm giam cùng 4 bị can khác, người còn lại được tại ngoại.

Tối 4.10, Bộ Công an cho biết, ngày 1.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự, liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bộ Công an thông tin về việc bắt bà Hoàng Hường- Ảnh 1.

Bị can Hoàng Hường

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cùng ngày 1.10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 bị can, gồm: Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam, em rể Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipa; Nguyễn Thị Thoa, trợ lý của Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB; Hoàng Anh Dũng, cựu Giám đốc Marketing Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh, em rể Hoàng Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB; Nguyễn Thị Hường, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an thông tin về việc bắt bà Hoàng Hường- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Duy Khánh

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong số các bị can, cảnh sát xác định Hoàng Hường là Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường và là chủ hệ sinh thái Hoàng Hường. Hoàng Hường, Nam, Thoa, Dũng và Khánh bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra, riêng Nguyễn Thị Hường được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Bộ Công an thông tin về việc bắt bà Hoàng Hường- Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Hoài Nam (trái) và Nguyễn Thị Thoa

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Nữ doanh nhân Hoàng Hường là ai?

Bước đầu, cảnh sát xác định Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Quá trình kinh doanh, Hoàng Hường chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Qua đó, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường là ai?

Nữ doanh nhân Hoàng Hường là ai?

Sở hữu những fanpage mạng xã hội hàng triệu người theo dõi, Hoàng Hường thu bội tiền từ những phiên livestream bán hàng. Việc quảng cáo thái quá và những phát ngôn gây sốc của nữ doanh nhân này nhiều lần khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

vi phạm quy định về kế toán Bộ Công an Hoàng Thị Hường Dược phẩm Hoàng Hường Doanh nhân Hoàng Hường Thực phẩm chức năng
