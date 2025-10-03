Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Trần Cường
Trần Cường
03/10/2025 20:14 GMT+7

Doanh nhân Hoàng Hường cùng 5 đồng phạm vừa bị khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) và 5 đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Hường

ẢNH: VTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Bước đầu cảnh sát xác định từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Hoàng Thị Hường thường được gọi với tên Hoàng Hường và được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, sức khỏe. 

Trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội, như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn"; quảng cáo nước súc miệng và viên xương khớp với những công dụng "thần thánh hóa", chữa khỏi hôi miệng "từ kiếp trước đến kiếp này" hay điều trị dứt điểm các bệnh xương khớp.

Ngoài ra, Hoàng Hường còn gây xôn xao khi thực hiện những hành động gây tranh cãi như rải tiền đầy nhà và bước đi trên đó, tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng thiếu minh bạch hoặc phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội.

Xem thêm bình luận