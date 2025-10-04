Nữ doanh nhân Hoàng Hường là ai?

Nữ doanh nhân Hoàng Thị Hường (còn được gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) vừa bị khởi tố cùng 5 người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vướng nhiều lùm xùm

Theo tìm hiểu, Hoàng Hường nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online. Hoàng Hường được nhiều người biết đến từ năm 2022 qua hình thức livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube.

Hoàng Hường thường xuyên khoe tiền, nhà sang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoàng Hường sở hữu các fanpage có hàng triệu người theo dõi. Những phiên livestream của Hoàng Hường luôn thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt xem. Tại đây, Hoàng Hường vừa quảng cáo sản phẩm, vừa khoe mẽ tài sản như nhà lớn, xe sang, tiền, vàng, kim cương…

Ngoài dùng tiền, tài sản để đánh bóng thương hiệu, Hoàng Hường còn nhiều lần khiến dư luận phẫn nộ khi gọi món mèn mén đặc sản của người Mông là "cám lợn" và ví những đứa trẻ bán hàng, làm dịch vụ cho khách du lịch thuê hoa để chụp ảnh ở Hà Giang là "ăn xin".

Hoàng Hường cũng được nhiều người biết đến như một nhà từ thiện "giàu lòng nhân ái" vì thường xuyên tham gia các chuyến cứu trợ vùng lũ ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Giang… và còn tạo hẳn một kênh riêng để cập nhật hoạt động thiện nguyện của mình.

Tuy nhiên, Hoàng Hường tận dụng lúc phát quà từ thiện để livestream quảng bá sản phẩm ngay giữa vùng lũ và cam kết sẽ trích tiền ủng hộ bà con nếu khách hàng mua sản phẩm. Điều này gây nhiều ý kiến trái chiều, có người chỉ trích, có người ủng hộ.

Quảng cáo "nổ", nhiều lần bị xử lý

Ngoài là một người bán hàng online có "số má", được tung hô là "nữ hoàng livestream", Hoàng Hường còn được biết đến với vai trò từng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường và chủ chuỗi phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile.

Trụ sở công ty của Hoàng Hường tại Hà Nội ẢNH: TUYẾN PHAN

Trong đó, Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường thành lập vào tháng 8.2021, vốn điều lệ 6 tỉ đồng. Công ty này chuyên sản xuất và bán thực phẩm chức năng gắn với cái tên Hoàng Hường, như viên xương khớp Hoàng Hường, hoạt huyết Hoàng Hường…

Trong các phiên livestream bán hàng, Hoàng Hường thường quảng bá sản phẩm thái quá và dùng chiêu tặng quà lớn để thu hút khách hàng. Từ việc quảng cáo "nổ", Hoàng Hường liên tục vướng lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai sự thật và những phát ngôn gây sốc. Việc kinh doanh của Hoàng Hường cũng nhiều lần bị lực lượng chức năng "sờ gáy".

Năm 2019, chuỗi Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép và tự ý thay đổi cơ sở vật chất.

Năm 2022, Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt 65 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm chức năng theo hướng gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh, đồng thời một số sản phẩm như viên xương khớp và hoạt huyết bị cảnh báo.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Trong vụ án mới đây, cảnh sát xác định Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Quá trình kinh doanh, Hoàng Hường chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Qua đó, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.