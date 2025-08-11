Cục Thuế hướng dẫn mọi thứ về khai, nộp thuế khi bán hàng online

Sổ tay thứ nhất là "Hướng dẫn tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số ở trong nước và tổ chức có hoạt động kinh tế số khác thực hiện khấu trừ, nộp thay".

Sổ tay thứ hai là "Hướng dẫn tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số ở nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay".

Các sổ tay hướng dẫn góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện ẢNH: CỤC THUẾ

Hai sổ tay này tập trung hướng dẫn những nội dung: quản lý nền tảng số trong và ngoài nước và các tổ chức có hoạt động kinh tế số khác thực hiện khấu trừ, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử theo trình tự thực hiện các bước công việc, từ xác định doanh thu, thuế suất, đến thời điểm khấu trừ để hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay đúng quy định.

Sổ tay thứ ba là "Hướng dẫn hộ, cá nhân cư trú kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng thanh toán kê khai, nộp thuế": hướng dẫn đối với hộ, cá nhân cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán trực tiếp đăng ký thuế theo các mẫu biểu được quy định tại Thông tư 86/2024/TT-BTC và kê khai, nộp thuế theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP qua Cổng thông tin tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính của Cục Thuế, với tiêu chí đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao tính chủ động cho người nộp thuế.

Sổ tay thứ tư là "Hướng dẫn hộ, cá nhân không cư trú kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng thanh toán kê khai, nộp thuế": hướng dẫn nguyên tắc kê khai, nộp thuế chung áp dụng với cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, cá nhân không cư trú tại Việt Nam có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam có nghĩa vụ khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo điện tử hóa toàn trình từ bước đăng ký mã số thuế, kê khai thuế và nộp thuế điện tử cho người nộp thuế dễ dàng thao tác, thực hiện.

Nội dung chi tiết của 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xem dưới đây: