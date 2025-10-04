Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần VIII

Trần Cường
04/10/2025 10:17 GMT+7

Trong phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Sáng 4.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư…

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần VIII - Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần VIII - Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần VIII - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: BCA

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII triệu tập 350 đại biểu, đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an T.Ư.

Theo Bộ Công an, đại hội lần này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần VIII - Ảnh 4.

Tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng

ẢNH: BCA

Đây cũng là dấu mốc là mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng công an nhân dân, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì "hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân".

Những quyết sách của đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an T.Ư và các tổ chức Đảng trong công an nhân dân; xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 ẢNH: BCA

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên khai mạc đại hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả phiên họp trù bị; diễn văn khai mạc đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình đại hội, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

