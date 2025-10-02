Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Nai: Kiểm tra hành chính cơ sở massage, phát hiện 2 khẩu súng hơi

Lê Lâm
Lê Lâm
02/10/2025 18:29 GMT+7

Kiểm tra hành chính cơ sở massage, lực lượng công an phát hiện tại phòng của một nhân viên có cất 2 khẩu súng hơi, 4 cây dao tự chế và 1 bình xịt hơi cay.

Ngày 2.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Phước An (Đồng Nai) vừa bàn giao hồ sơ vụ việc nghi can Nguyễn Hồng Lộc (24 tuổi, ở xã An Phước) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là súng hơi cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Đồng Nai: Kiểm tra hành chính cơ sở massage, phát hiện 2 khẩu súng hơi- Ảnh 1.

Lộc (ảnh nhỏ) cùng số vũ khí cất giấu tại cơ sở massage

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, vào đêm 23.9, trong quá trình kiểm tra hành chính một cơ sở massage ở ấp 1 (xã Phước An), Công an xã Phước An phát hiện trong phòng của Nguyễn Hồng Lộc (nhân viên của cơ sở massage Thiên Nga) có 2 khẩu súng hơi nằm trong các túi màu đen và được để dưới gầm giường.

Ngoài ra còn phát hiện có 2 hộp đạn chì (mỗi hộp 100 viên), 2 bịch đạn bằng nhựa, 4 cây dao tự chế và 1 bình xịt hơi cay. Tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện Lộc dương tính với ma túy đá.

Làm việc với công an, Lộc khai nhận vào năm 2023, đã lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng hơi dài và số đạn chì nói trên với giá 28 triệu đồng, với mục đích dùng để săn bắn chim và sưu tầm.

4 cây dao tự chế cũng mua trên mạng, mục đích dùng để phát cỏ. Còn bình xịt hơi cay Lộc nhặt được của khách đến massage.

Theo Công an xã Phước An, kết quả trưng cầu giám định số vũ khí thu được nêu trên ghi nhận 2 khẩu súng hơi và 200 viên đạn chì thuộc loại vũ khí quân dụng.

Xem thêm bình luận