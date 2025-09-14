Chi 1,1 tỉ đồng để ‘phù phép’ hồ sơ tâm thần tại Tây nguyên và Biên Hòa

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (P.Tân Triều, Đồng Nai).

KLĐT bổ sung của Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế) đã đưa ra kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần của 22 đối tượng trong 23 vụ án hình sự tại các tỉnh phía nam.

Trong số này có trường hợp của Nguyễn Trọng Hiệp đã 2 lần đưa hối lộ với tổng số tiền gần 1,1 tỉ đồng để… được chứng nhận tâm thần.

Cụ thể, theo KLĐT, cuối năm 2022 Nguyễn Trọng Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can trong vụ án "tổ chức đánh bạc, đánh bạc". Tháng 8.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên về tình trạng tâm thần của Hiệp.

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên ẢNH: CTV

Hiệp đã nhiều lần chuyển khoản cho Nguyễn Thành Long (ngụ P.Tân Triều, Đồng Nai) với tổng số tiền 550 triệu đồng để lo cho Hiệp được chứng nhận tâm thần. Sau đó Long nhờ Hà Ngọc Khánh (bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa), 2 bên thỏa thuận chi phí là 300 triệu đồng để Hiệp được kết luận giám định mức tốt nhất (mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Tiếp đến, Khánh liên hệ và nhờ Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên giúp đỡ, Thành đồng ý. Khi gặp Thành, Khánh biếu Thành một chai rượu ngoại, một túi thuốc trầm cảm…

Ngày 15.9.2023, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện tại Nguyễn Trọng Hiệp mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 19.10.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định trưng cầu giám định lại (lần 1) về tình trạng tâm thần của bị can Hiệp tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

ẢNH: LÊ LÂM

Lần này, Hiệp tiếp tục chuyển cho Nguyễn Thành Long 520 triệu đồng để "chạy" bệnh án tâm thần. Nhận tiền xong, Long lại đưa cho Hà Ngọc Khánh 300 triệu đồng để lo liệu, giúp cho Hiệp được kết luận giám định tâm thần mức mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo cáo trạng, với số tiền 300 triệu đồng lần này, Khánh đưa tổng cộng 105 triệu đồng cho 4 giám định viên cùng điều dưỡng trưởng của Khoa Giám định nhằm tạo điều kiện bố trí ăn ở thuận lợi cho Hiệp trong thời gian theo dõi giám định. Riêng Khánh hưởng lợi 195 triệu đồng (trong vụ này, 1 giám định viên còn lại của Hội đồng giám định không nhận tiền).

Tại kết luận tâm thần ngày 18.1.2024 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, thể hiện: 4/5 thành viên Hội đồng giám định kết luận Hiệp mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm gây án và thời điểm giám định; thành viên còn lại kết luận Hiệp hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm gây án và thời điểm giám định.