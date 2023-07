Kết luận trưng cầu giám định về dự án lấn biển Hamubay ở Bình Thuận

Dự án lấn biển, chỉnh trang đô thị, bố trí sắp xếp lại dân cư P.Đức Long, TP.Phan Thiết (tên thương mại Hamubay) là 1 trong 9 dự án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm trong lĩnh vực đất đai tại Bình Thuận.



Dự án này đã được Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất kết luận thẩm định theo trưng cầu giám định (quyết định số 08, ngày 6.10.2022) của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Người trưng cầu giám định là trung tướng Đỗ Văn Hoành, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khảo sát, đo đạc tại dự án Hamubay Q.H

Cơ quan CSĐT trưng cầu nội dung gì?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định về các nội dung: UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (số 1017 ngày 17.4.2017) giao cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải triển khai đầu tư dự án trên có đúng quy định pháp luật? UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định (số 590 ngày 27.2.2018) về việc thu hồi, cho thuê diện tích 269.915,2 m2 đất căn cứ vào quyết định chủ trương đầu tư; và việc thu hồi sau đó cho Công ty TNHH Trường Phúc Hải thuê đất mặt nước có đúng quy định pháp luật hay không?

Nội dung thứ nhất được Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất trả lời không thuộc chức năng của đơn vị này và đề nghị Cơ quan CSĐT chuyển trưng cầu sang cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư.

Cơ quan CSĐT cho bay flycam để chụp không ảnh đo đạc vị trí toàn bộ dự án Hamubay Q.H

Nội dung thứ hai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất trả lời việc thu hồi đất và giao cho thuê đất mặt nước để chủ đầu tư thực hiện dự án Hamubay, theo chủ trương đầu tư tại quyết định 590 ngày 27.2.2018 của UBND tỉnh Bình Thuận là "đúng các quy định về pháp luật đất đai".

Về nội dung thứ ba, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất trả lời UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi 269.915,2 m2 đất mặt nước ven biển để giao, cho thuê diện tích đã thu hồi cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải triển khai dự án là "đúng đối tượng".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định: "Kể từ khi UBND tỉnh giao, cho thuê đất đến nay 4 năm 6 tháng (tới thời điểm trưng cầu) thì tỉnh vẫn chưa ban hành quyết định duyệt giá giao đất, làm căn cứ thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải thì có gây thất thoát ngân sách nhà nước hay không, có đúng pháp luật không?". Trả lời nội dung này, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất xin "khất" là do đơn vị này là cơ quan mới được thành lập và hoạt động từ ngày 1.1.2023. Để không vi phạm các quy định của pháp luật, cơ quan này sẽ trả lời Cơ quan CSĐT bằng một văn bản riêng.



Phần lấn biển của dự án Hamubay hoàn thiện hạ tầng hơn 29 ha và giao dịch thương mại trước khi bị công an điều tra Q.H

Trước đó, để phục vụ việc xác minh, điều tra nguồn tin tố giác tội phạm của Công an Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu thập hồ sơ, chứng cứ, đo đạc hiện trường "Dự án lấn biển, chỉnh trang đô thị, bố trí sắp xếp lại dân cư P.Đức Long, TP.Phan Thiết Hamubay".

Dự án này hiện chủ đầu tư đã san lấp diện tích 269.915,2 m2 mặt biển (do bị xâm thực) thành mặt bằng hạ tầng cơ bản và phân lô thương mại. Tuy nhiên dự án đã tạm ngừng giao dịch do Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xác minh, điều tra.