Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tây nguyên bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
13/09/2025 20:59 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố giám đốc và 4 cán bộ Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao mới đây ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên (tỉnh Đắk Lắk). 

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

4 người khác là giám định viên của trung tâm này, gồm Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với 5 bị can.

Đây là diễn biến tố tụng mới nhất sau khi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp "đưa hối lộ" do Viện KSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Tin liên quan

2 cựu phó chánh án, 1 cựu phó viện trưởng nhận hối lộ để 'chạy án'

2 cựu phó chánh án, 1 cựu phó viện trưởng nhận hối lộ để 'chạy án'

2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và 1 cựu Phó viện trưởng thuộc Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng cùng bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực tây Nguyên nhận hối lộ cơ quan điều tra viện ksnd tối cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận