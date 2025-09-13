Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tây nguyên bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao mới đây ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

4 người khác là giám định viên của trung tâm này, gồm Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với 5 bị can.

Đây là diễn biến tố tụng mới nhất sau khi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp "đưa hối lộ" do Viện KSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

