2 cựu phó chánh án, 1 cựu phó viện trưởng nhận hối lộ để 'chạy án'

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan.

Ông Phạm Tấn Hoàng (trái) và Phạm Việt Cường ẢNH: T.H

Cả loạt thẩm phán, kiểm sát, luật sư bị truy tố

Các bị can này gồm 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 người nguyên là kiểm sát viên; 2 người nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 người là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3.2022 đến tháng 5.2024, nhóm bị can nêu trên đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng "có lợi" cho người đưa hối lộ.

Trong danh sách 28 bị can có ông Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, là 2 cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cùng bị truy tố tội nhận hối lộ.

Ngoài ra còn có ông Lê Phước Thạnh, cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng), bị truy tố về 2 tội nhận hối lộ và môi giới hối hộ.

Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP.Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

2 cựu phó chánh án nhận bao nhiêu tiền?

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo, đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng) trực tiếp nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Ngoài ra, ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Một bị can khác là ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo và ban hành quyết định giám đốc thẩm theo yêu cầu của người đưa hối lộ.