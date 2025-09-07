Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ bắt giữ trùm giang hồ Mạnh 'gỗ': Nhiều cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ

Minh Hải
Minh Hải
07/09/2025 21:48 GMT+7

Nhiều cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã nhận tiền của Mạnh 'gỗ' để cho xe chở gỗ lậu từ Lào về Việt Nam.

Tối 7.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, và nhận hối lộ liên quan đến trùm giang hồ Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", 51 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Vụ bắt giữ trùm giang hồ Mạnh 'gỗ': Nhiều cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ- Ảnh 1.

10 bị can bị khởi tố để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 10 bị can, gồm Mạnh "gỗ" và 9 bị can khác là: Trần Văn Quang (34 tuổi, ngụ P.Hạc Thành), Lê Đình Trình (44 tuổi, ngụ xã Sao Vàng, Thanh Hóa), Vũ Ngọc Đợi (53 tuổi, ngụ xã Lương Sơn, Thanh Hóa), Lê Quang Vinh (42 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Mạnh (47 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Hậu (51 tuổi, ngụ P.Đông Quang, Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Hải (45 tuổi, ngụ P.Hạc Thành), Phạm Văn Biên (47 tuổi, ngụ xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa), và Dương Đình Sơn (46 tuổi, xã Lưu Vệ, Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đầu năm 2023, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam.

Để có thể vận chuyển gỗ không đảm bảo quy định từ Lào về Việt Nam, Trình, Đợi và Vinh đã nhờ Mạnh "gỗ" tìm cách hối lộ lực lượng kiểm lâm để các xe chở gỗ lưu thông từ Lào về Việt Nam.

Mạnh "gỗ" đã nhận lời, và giao cho cháu của mình là Trần Văn Quang liên hệ với các cán bộ kiểm lâm thông báo ngày, giờ xe chở gỗ đi qua, và thông báo mức tiền đưa cho cán bộ kiểm lâm mỗi lần xe qua. Tổng số tiền Trình đã chuyển cho Quang để lo cho xe qua các trạm kiểm lâm là 3,2 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo Trần Văn Quang nhiều lần gặp và đưa tiền cho Phạm Văn Biên (tại thời điểm năm 2023 là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Tân Thành, thuộc Hạt kiểm lâm Thường Xuân).

Ngoài ra, Mạnh "gỗ" còn liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm năm 2023 Hậu giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn, thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) để Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm năm 2023 là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Na Mèo, thuộc Hạt kiểm lâm Quan Sơn) và Dương Đình Sơn (cán bộ Trạm kiểm lâm Na Mèo) để cho xe chở gỗ của Mạnh "gỗ" qua trạm, không cần kiểm tra.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ'

Đối với bị can Nguyễn Văn Mạnh (làm nghề vận chuyển lâm sản) được xác định có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn để vận chuyển trái phép lâm sản qua Trạm kiểm lâm Na Mèo. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Trước đó, chiều 6.9, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ" để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ'

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ'

Công an Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Nguyễn Văn Mai, biệt danh Mạnh 'gỗ', để điều tra về các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Khám phá thêm chủ đề

Na Mèo Hối lộ Trạm kiểm lâm Tân Thành tỉnh Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận