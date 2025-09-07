Vụ bắt giữ trùm giang hồ Mạnh 'gỗ': Nhiều cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ

Tối 7.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, và nhận hối lộ liên quan đến trùm giang hồ Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", 51 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

10 bị can bị khởi tố để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 10 bị can, gồm Mạnh "gỗ" và 9 bị can khác là: Trần Văn Quang (34 tuổi, ngụ P.Hạc Thành), Lê Đình Trình (44 tuổi, ngụ xã Sao Vàng, Thanh Hóa), Vũ Ngọc Đợi (53 tuổi, ngụ xã Lương Sơn, Thanh Hóa), Lê Quang Vinh (42 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Mạnh (47 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Hậu (51 tuổi, ngụ P.Đông Quang, Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Hải (45 tuổi, ngụ P.Hạc Thành), Phạm Văn Biên (47 tuổi, ngụ xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa), và Dương Đình Sơn (46 tuổi, xã Lưu Vệ, Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đầu năm 2023, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam.

Để có thể vận chuyển gỗ không đảm bảo quy định từ Lào về Việt Nam, Trình, Đợi và Vinh đã nhờ Mạnh "gỗ" tìm cách hối lộ lực lượng kiểm lâm để các xe chở gỗ lưu thông từ Lào về Việt Nam.

Mạnh "gỗ" đã nhận lời, và giao cho cháu của mình là Trần Văn Quang liên hệ với các cán bộ kiểm lâm thông báo ngày, giờ xe chở gỗ đi qua, và thông báo mức tiền đưa cho cán bộ kiểm lâm mỗi lần xe qua. Tổng số tiền Trình đã chuyển cho Quang để lo cho xe qua các trạm kiểm lâm là 3,2 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo Trần Văn Quang nhiều lần gặp và đưa tiền cho Phạm Văn Biên (tại thời điểm năm 2023 là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Tân Thành, thuộc Hạt kiểm lâm Thường Xuân).

Ngoài ra, Mạnh "gỗ" còn liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm năm 2023 Hậu giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn, thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) để Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm năm 2023 là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Na Mèo, thuộc Hạt kiểm lâm Quan Sơn) và Dương Đình Sơn (cán bộ Trạm kiểm lâm Na Mèo) để cho xe chở gỗ của Mạnh "gỗ" qua trạm, không cần kiểm tra.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh 'gỗ'

Đối với bị can Nguyễn Văn Mạnh (làm nghề vận chuyển lâm sản) được xác định có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn để vận chuyển trái phép lâm sản qua Trạm kiểm lâm Na Mèo. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Trước đó, chiều 6.9, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Mạnh "gỗ" để phục vụ công tác điều tra.