Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa: 2 cựu viện trưởng nhận hối lộ

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã đề nghị truy tố 34 bị can đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Hồ sơ vụ án thể hiện, 23 hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (Bộ Y tế) đã đưa ra kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần của 22 đối tượng trong 23 vụ án hình sự tại các tỉnh phía nam.

Đồng thời, các bị can nhận tiền để chuyển khoa điều trị; làm giả hồ sơ bệnh án; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo chi sai tiền và thậm chí giải quyết cho các đối tượng điều trị bắt buộc ra khỏi Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, về nhà trái với quy định.

Cũng theo Viện KSND tối cao, từ năm 2016 - 2024, cơ quan điều tra các địa phương đã trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa 2.752 vụ án, quyết toán hơn 16,7 tỉ đồng. Tuy nhiên thay vì chi tiền bồi dưỡng cho giám định viên, người giúp việc, Viện trưởng Bùi Thế Hùng và Lê Văn Hùng chỉ đạo giữ lại 50% tiền giúp việc giám định và 10% tiền bồi dưỡng giám định viên.

Hành vi phạm tội cụ thể từng bị can:

1. Bùi Thế Hùng – Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, từ 2015 - tháng 4.2022.

Nhận hối lộ 1,25 tỉ đồng, hưởng lợi 270 triệu đồng.

Môi giới hối lộ 250 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỉ đồng.

2. Lê Văn Hùng – Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, từ tháng 5.2022 - 5.2024.

Nhận hối lộ 1,81 tỉ đồng, hưởng lợi 768 triệu đồng;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chi sai hơn 1,9 tỉ đồng.

3. Nguyễn Thành Công – Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 932 triệu đồng, hưởng lợi 132 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để kết luận sai sự thật tình trạng bệnh của Lê Vũ Hồng Sơn.

4. Nguyễn Văn Trọng - Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 1,35 tỉ đồng, hưởng lợi 412 triệu đồng.

Môi giới hối lộ 30 triệu đồng, hưởng lợi 5 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ: Tuy không nhận tiền nhưng vì thành tích của đơn vị đã kết luận sai cho Lê Vũ Hồng Sơn khi Sơn đang điều trị bệnh bắt buộc.

5. Nguyễn Thành Quang – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 1,145 tỉ đồng, hưởng lợi 261 triệu đồng.

Môi giới hối lộ 60 triệu đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ: Tuy không nhận tiền nhưng đã thống nhất ý kiến với các thành viên hội đồng giám định để kết luận sai sự thật cho Lê Vũ Hồng Sơn.

6. Phạm Văn Thắng – Bác sĩ Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 70 triệu đồng.

7. Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 435 triệu đồng, hưởng lợi 62 triệu đồng.

8. Nguyễn Thị Huyền – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hoà.

Nhận hối lộ 570 triệu đồng, hưởng lợi 45 triệu đồng.

9. Trương Thị Xuân Uyên – Phó trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 515 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng.

10. Đặng Quốc Tuyên – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 330 triệu đồng, hưởng lợi 13 triệu đồng.

11. Lý Thị Hoài Nam – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 880 triệu đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng.

12. Lâm Thị Ánh Hồng – Điều dưỡng thuộc khoa giám định Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 125 triệu đồng.

13. Trần Tấn Thuyết – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 75 triệu đồng, hưởng lợi 13 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ: Tuy không nhận tiền nhưng thống nhất với hội đồng giám định sai cho 2 đối tượng.

14. Nguyễn Hữu Tý – Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 130 triệu đồng, hưởng lợi 23 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ: Tuy không nhận tiền nhưng thống nhất với hội đồng giám định sai cho 2 đối tượng.

15. Nguyễn Thị Ngọc Trang – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 30 triệu đồng, hưởng lợi 5 triệu đồng.

16. Hà Ngọc Khánh – Bác sĩ thuộc Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Môi giới hối lộ 1,570 tỉ đồng, hưởng lợi 278 triệu đồng.

17. Đỗ Cao Cường – Nhân viên Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Môi giới hối lộ 400 triệu đồng, hưởng lợi 250 triệu đồng.

18. Võ Đức Dương – Điều dưỡng thuộc Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Môi giới hối lộ 70 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng.

19. Phạm Công Hòa – Trưởng khoa Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Nhận hối lộ 85 triệu đồng, hưởng lợi 13 triệu đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ: Tuy không nhận tiền nhưng thống nhất ý kiến với thành viên hội đồng giám định kết luận sai cho 1 đối tượng.

20. Lê Thị Hà Nghĩa – Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ: giúp sức lãnh đạo chi sai trên 9 tỉ đồng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bác sĩ, giám định viên và người giúp việc giám định viên.

21. Lê Vũ Hồng Sơn – Đối tượng giám định.

Môi giới hối lộ 800 triệu đồng, hưởng lợi 430 triệu đồng.

22. Đinh Thị Bích Phượng - Vợ của Lê Vũ Hồng Sơn.

Môi giới hối lộ 1,05 tỉ đồng, hưởng lợi 430 triệu đồng.

23. Nguyễn Thành Long – Đối tượng giám định.

Môi giới hối lộ 770 triệu đồng, hưởng lợi 300 triệu đồng.

24. Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan - Lao động tự do.

Môi giới hối lộ 80 triệu đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng.

25. Lê Duy Khánh - Lao động tự do.

Môi giới hối lộ 455 triệu đồng, hưởng lợi 355 triệu đồng.

26. Lê Thị Mộng Đào - Lao động tự do.

Môi giới hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 195 triệu đồng.

27. Hồ Đức Thịnh - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 700 triệu đồng.

28. Nguyễn Tô Kim Khuyên - Vợ Hồ Đức Thịnh.

Đưa hối lộ 700 triệu đồng.

29. Nguyễn Thị Huyền Vân - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 650 triệu đồng.

30. Phan Vũ Hải - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 200 triệu đồng.

31. Trần Quốc Sự - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 95 triệu đồng.

32. Lê Văn Thắng - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 75 triệu đồng.

33. Nguyễn Phước Trí - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 160 triệu đồng.

Môi giới hối lộ 700 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

34. Huỳnh Thị Ngọc Hương - Vợ của Trương Văn Châu (đối tượng giám định).

Đưa hối lộ 20 triệu đồng.

35. Tống Mỹ Hằng - Lao động tự do.

Đưa hối lộ 20 triệu đồng. Nhưng thời điểm đưa và phát hiện đã hơn 5 năm, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 27 bộ luật Hình sự.



