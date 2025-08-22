Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư: Biến bệnh án thành 'lá bùa' cho tội phạm

Phan Thương - Lê Lâm
22/08/2025 10:01 GMT+7

Các bị can tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa đã tiếp tay, làm sai, làm giả các hồ sơ bệnh án, từ đó trở thành 'lá bùa' cho tội phạm.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã đề nghị truy tố 34 bị can đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa. 

Kết luận điều tra bổ sung và kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định 23 hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (Bộ Y tế) đã đưa ra kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần của 22 đối tượng trong 23 vụ án hình sự tại các tỉnh phía nam.

- Ảnh 1.

Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa

ẢNH: LÊ LÂM

Các hành vi sai phạm không chỉ dừng lại ở việc làm sai kết luận giám định, mà còn bao gồm nhận tiền để chuyển khoa điều trị; làm giả hồ sơ bệnh án; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo chi sai tiền; và thậm chí giải quyết cho các đối tượng điều trị bắt buộc ra khỏi Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, về nhà trái với quy định.

Mua bán 23 kết luận giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa

Hồ sơ thể hiện, người nhà của các bị can, bị cáo đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng, để mua bán kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, biến một tài liệu pháp lý quan trọng thành công cụ chạy tội.

23 vụ kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh, gồm:

  • Nguyễn Ngọc Hòa (Bình Dương cũ) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Tống Thị Bạch Lan (TP.HCM) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
  • Tiêu Duy Dũng (Gia Lai cũ) tội giết người, và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
  • Nguyễn Hoàng Khang (TP.HCM) tội đánh bạc.
  • Trương Văn Châu (TP.HCM) tội buôn bán hàng cấm.
  • Lê Vũ Hồng Sơn (Đồng Nai cũ) tội đánh bạc.
  • Lê Vũ Hồng Sơn (Đồng Nai cũ) tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc (lần 2). Giám định không đúng tình trạng bệnh nhưng bác sĩ, giám định viên không có hành vi nhận tiền.
  • Nguyễn Quang Hưng (Tây Ninh cũ) tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
  • Nguyễn Phước Trí (TP.HCM) tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
  • Tạ Quang Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tội cố ý gây thương tích.
  • Đậu Đức Thành (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ) tội đánh bạc.
  • Lê Hữu Hiếu (TP.Dĩ An cũ) tội đánh bạc; Lê Văn Thắng (huyện Trảng Bom, Đồng Nai cũ) tội đánh bạc.
  • Nguyễn Đức Hiệu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Đinh Minh Tấn (tỉnh Gia Lai cũ) tội cố ý gây thương tích.
  • Hoàng Thị Toan (TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ) trong vụ thi hành án phạt 6 năm tù tội vận chuyển hàng cấm.
  • Trần Quốc Sử (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ) thi hành án phạt 2 năm 6 tháng tù tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
  • Nguyễn Văn Hưởng (TP.Biên Hòa cũ) trong vụ thi hành án phạt 3 năm tù tội đánh bạc.
  • Hồ Đức Thịnh (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ) trong vụ thi hành án 3 năm tù tội đánh bạc.
  • Phan Vũ Hải (Đồng Nai cũ) phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi.
  • Hà Minh Đức (TP.Biên Hòa cũ) trong vụ thi hành án 2 năm tội gây rối trật tự công cộng.
  • Phan Văn Thanh (tỉnh Tây Ninh cũ) trong vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
  • Nguyễn Trọng Hiệp (tỉnh Đắk Lắk cũ) trong vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Khi có kết luận giám định tâm thần trên, người phạm tội được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình", từ đó được giảm nhẹ hình phạm; hoặc được đưa điều trị bắt buộc, trừ vào thời gian chấp hành án; được tạm đình chỉ giải quyết vụ án...

Đối với các vụ án trên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi văn bản cho các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan để xem xét lại vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Vợ Nguyễn Thái Luyện tham gia đường dây giả bệnh án tâm thần

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, các bị can đã nhận tiền làm giả 3 hồ sơ bệnh án tâm thần sai sự thật. Gồm, nhận 650 triệu đồng làm hồ sơ cho Nguyễn Phú Quảng được điều trị bắt buộc, không phải chấp hành án 10 năm tù do TAND TP.Biên Hòa tuyên tội cố ý gây thương tích.

Tương tự, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) được tại ngoại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba, dù không bị bệnh tâm thần nhưng để được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử, Mai đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhờ làm hồ sơ bệnh án tâm thần.

Đối tượng Phan Văn Thanh (TP.HCM) cũng đưa 100 triệu đồng để được làm hồ sơ bệnh án tâm thần và điều trị tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa.

Bên cạnh đó, các bị can liên quan trong vụ án nhận 250 triệu đồng để chuyển Nguyễn Thiên Lý từ khoa điều trị bắt buộc tại khoa nữ sang điều trị tại khoa giám định.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định từ năm 2016 - 2024, cơ quan điều tra các địa phương đã trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa 2.752 vụ án, quyết toán hơn 16,7 tỉ đồng. Tuy nhiên thay vì chi tiền bồi dưỡng cho giám định viên, người giúp việc, Viện trưởng Bùi Thế Hùng (từ 2015 - tháng 4.2022) và Lê Văn Hùng (từ tháng 5.2022 - 5.2024) chỉ đạo giữ lại 50% tiền giúp việc giám định và 10% tiền bồi dưỡng giám định viên. Theo lời khai của các bị can, mục đích giữ lại tiền là chi đối ngoại và các công việc của cơ quan.

