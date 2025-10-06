[CẬP NHẬT] Công an Đồng Nai họp báo về vụ bắt nghi phạm giết 3 người

Dự kiến chiều 6.10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ án bắn chết 3 người ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Buổi họp báo nhằm thông tin kết quả điều tra kịp thời, chính xác đến cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.

Bắt giữ nghi phạm sau 2 ngày

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ. D. Th. (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ. T. T. (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C. H. H. (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án.

Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng đã cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Hình ảnh nghi phạm xuất hiện trong camera ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra.

Đến 15 giờ 30 ngày 5.10, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được nghi phạm gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Trong ngày 6.10, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Hàng xóm tiếc thương

Trong sáng 5.10, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng. Đám tang đã có hàng trăm người dân đến thăm viếng và tiễn đưa 3 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Nguyễn Văn Khẩn cùng con trai đến thắp nhang cho các nạn nhân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng là người đã nhiều năm quen biết và quý trọng gia đình ông Th., ông Nguyễn Văn Khẩn (thôn 6, xã Đăk Nhau) cho biết thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Ngay cả con trai ông Khẩn là cháu Nguyễn Khánh H. (13 tuổi) cũng chơi thân với cháu Đ.T.T (nạn nhân tử vong - PV).

"Anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu Đ.T.T cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt Sting, C2 để con mang lên cho Đ.T.T uống vì bạn thích, mà tôi càng đau lòng hơn", ông Khẩn xúc động chia sẻ.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thắp nhang cho các nạn nhân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiều 5.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đến thắp nhang cho các nạn nhân".