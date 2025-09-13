Người hùng Thái Ngô Hiếu: 'Nơi người khác tìm cách thoát ra, chúng tôi lại xông vào'

Đoạn văn trên được trích từ bài tham luận của đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai, được anh chuẩn bị cho Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX, tổ chức vào đầu tháng 8 năm 2025.

Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai ẢNH: NVCC

Hành trình "cứu cái còn trong cái mất"

Đại úy Thái Ngô Hiếu là một trong 80 cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân được Bộ Công an tuyên dương trong dịp Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Trong tham luận gửi đến đại hội, anh cho biết: "Từ năm 2012 đến nay, tôi đã trực tiếp tham gia 59 vụ cứu nạn, cứu hộ, cùng đồng đội giành lại sự sống cho hàng trăm người, đưa họ trở về trong vòng tay người thân. Cá nhân tôi đã cứu sống 20 người, tìm thấy 52 thi thể, trục vớt 2 xe tải và nhiều tang vật quan trọng từ đáy giếng sâu hay lòng hồ tối tăm. Ngoài ra, tôi còn tham gia hàng trăm vụ chữa cháy, có những vụ kéo dài suốt nhiều ngày."

Đại úy Thái Ngô Hiếu được Bộ Công an tuyên dương trong dịp Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX ẢNH: NVCC

Đọc đến đây, mọi người có thể mường tượng ra cả quá trình công tác, xông pha chiến đấu, cứu người, giúp người của người chiến sĩ. Nhưng để cảm nhận hết gian nan, khốc liệt mà bản thân đại úy Hiếu trải qua thì phải nghe anh tâm sự, nghe anh kể những câu chuyện ớn lạnh, tình tiết ly kỳ chưa bao giờ xuất hiện trên các báo cáo, bài tham luận.

Đại úy Hiếu trải lòng: "Nói không phải để khoe khoang hay kể công trạng, làm công việc này bản thân em đối diện với cái chết là thường trực, và nhiều khi bản thân cũng rất may mắn mới giúp mình thoát được bất trắc".

Nhiệm vụ trong lòng giếng sâu

Như chúng ta đã biết, lính PCCC và cứu nạn cứu hộ luôn luôn đối diện với hiểm nguy, đối với lính "tiên phong" như đại úy Thái Ngô Hiếu thì tỷ lệ đó càng lớn. Chúng tôi xin phép gọi là "tiên phong" vì nhận thấy hầu như các vụ việc phức tạp, có rủi ro cao thì không bao giờ vắng anh, thậm chí xảy ra ở địa bàn khác nhưng được gọi "cứu viện" thì anh cũng không chối từ.

Đại úy Thái Ngô Hiếu trong lần xuống giống sâu mò tìm thi thể nạn nhân ở Xuân Lộc (Đồng Nai) vào 1.2022 ẢNH: NVCC

Một trong những lần xuất quân đi "cứu viện" mà phải đối diện với lằn ranh sinh tử, khiến Hiếu khó quên, đó là đợt tìm kiếm nạn nhân bị rơi xuống giếng ở xã Xuân Lập, TP.Long Khánh, Đồng Nai (nay là phường Xuân Lộc, Đồng Nai mới) vào đầu một ngày tháng 1.2022.

Lúc đó vào khoảng 15 giờ chiều, nhận được lệnh của chỉ huy, đại úy Hiếu cùng anh em trong đội vội lên đường. Đại úy Hiếu là tiểu đội trưởng. Theo thông tin ban đầu nhận được, hiện trường là cái giếng khô, không phức tạp mấy nên ở trên xe Hiếu giao cho một chiến sĩ lát nữa mang bình leo xuống còn mình ở trên điều phối. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện là… giếng có nước. Cụ thể giếng sâu hơn 30 m, mực nước sâu khoảng 10 m, lại bỏ hoang lâu ngày nên khả năng cao bên dưới có khí độc.

"Đây tình huống rất là nguy hiểm, vì phải mang bình lặn để mò dưới nước tìm thi thể nạn nhân, nhưng thiết kế bình lặn chỉ có ống thở nơi miệng nên mũi có thể hít phải khí độc. Nhưng nếu mang bình khí tài phòng độc thì lại không có ống thở để thể lặn xuống nước", đại úy Hiếu phân tích.

Đứng trước tình huống oái oăm đó, đại úy Hiếu lãnh trách nhiệm xuống giếng. Và trước khi xuống, anh quyết định cho xả và thả các bình khí xuống đáy giếng để đẩy khí độc lên. "Dù làm vậy nhưng mình cũng không rõ là khí độc đã hết chưa nên khi đu dây xuống tâm trạng cũng bất an", anh kể lại.

Ở bên trên, các đồng đội vừa hỗ trợ thả dây, vừa dùng điện thoại quay xuống để nắm tình hình. Trong một khoảnh khắc, camera phát hiện con rắn lục nằm gần miệng giếng.

Kể lại giây phút đó, đại úy Hiếu nhăn mặt, lộ vẻ khiếp đảm và nói: "Rắn đó độc lắm, may sao lúc tụt xuống không bị cắn, nếu không chưa biết số phận thế nào". Sau những giây phút thập tử nhất sinh đó, anh tập trung vào chuyên môn và tìm được thi thể sau 20 phút ngụp lặn dưới đáy giếng.

Lặn 32 m xuống hồ đá tìm con dao tang vật vụ án giết người

Hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM là địa điểm quen thuộc với nhiều sinh viên, mang vẻ đẹp yên bình nhưng cũng tiềm ẩn hiểm nguy, nơi nhiều người đã mất mạng do đuối nước.

Đại úy Thái Ngô Hiếu lặng sâu 32 m ở hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM tìm thấy con dao tang vật ẢNH: NVCC

Vào ngày 1.3.2023, hung thủ giết người Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1993, bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình vào năm 2024) đã chọn hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM để phi tang con dao gây án. Dựa trên lời khai của Nghĩa, ngày 3.3.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tìm kiếm, và đại úy Thái Ngô Hiếu được lệnh hỗ trợ.

Khi đến nơi, đại úy Hiếu biết hồ sâu nhất lên đến 70 m, vị trí con dao rơi xuống sâu hơn 30 m. Sau hơn 2 giờ 30 phút lặn trong làn nước lạnh, nhiều lần ngoi lên thay bình dưỡng khí, anh đã tìm được tang vật quan trọng. Thành tích này được đánh giá cao, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đột xuất cho đại úy Hiếu.

Nhớ lại sự kiện, đại úy Hiếu chia sẻ dù muốn quên cũng không thể, bởi cơ thể vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở: "Vụ đó tôi lặn sâu đến 32 m, tai ù, lần đầu ngoi lên bị chảy máu mũi do áp lực nước lớn, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó đến nay, thi thoảng tôi cảm thấy có di chứng nhưng chưa rõ là gì".

Đại úy Thái Ngô Hiếu trong một lần lặn vớt nạn nhân đuối nước hồ Trị An ẢNH: NVCC

Đại úy Hiếu cười nói, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào chứ không có gì là hối hận. Người viết có cảm nhận anh nhận thức được khi lặn sâu như vậy nguy cơ cao ảnh hưởng đến cơ thể sau này nhưng anh chấp nhận đương đầu để hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc bản thành tích của anh, rồi ngồi bên nghe anh kể lại những thành tích đó, người viết tin chắc rằng anh làm không chỉ là nhiệm vụ, mà còn vì lương tâm, vì trách nhiệm của một chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đại úy Hiếu chia sẻ: "Những năm gần đây, tỷ lệ đuối nước ở hồ Trị An khá lớn, khi nhận tin báo mình cùng đội động luôn cố gắng tìm bằng được thi thể, dù là trời tối, đêm khuya. Vì khi nhìn lên bờ thấy người thân ngóng trông, chờ đợi, mình không nỡ bỏ cuộc".