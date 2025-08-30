CSGT và PCCC 'đội mưa' dọn vỏ hạt điều rơi trên QL14

Tối 29.8, trên đường quốc lộ 14 (QL14), đoạn qua xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ việc hy hữu, xe tải chở vỏ hạt điều bất ngờ bị sự cố bung bửng thùng xe, khiến gần 3 tấn vỏ hạt điều rơi vãi khắp mặt đường.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe tải BS 93H - 024.xx do tài xế 33 tuổi (ở Lâm Đồng) điều khiển, chở khoảng 18 tấn vỏ hạt điều lưu thông trên QL14. Khi đến đoạn qua xã Thọ Sơn (thuộc H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), xe tải bất ngờ bị bung nắp thùng khiến gần 3 tấn vỏ hạt điều trên xe rơi vãi khắp mặt đường, gây nguy cơ trơn trượt, mất an toàn giao thông.

Vỏ hạt điều rơi vãi khắp mặt đường QL14 ẢNH: C.T.V

Ngay khi nhận tin báo, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ; lực lượng PCCC cũng huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp Công an xã Thọ Sơn khẩn trương xử lý sự cố, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Dù trời mưa lớn kéo dài, các cán bộ chiến sĩ vẫn 'đội mưa' để phun, xịt, dọn dẹp hết vỏ hạt điều bị rơi vãi ra khỏi mặt đường. Một người dân địa phương cũng dùng xe cuốc đến hỗ trợ lực lượng chức năng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, toàn bộ số vỏ hạt điều đã được dọn sạch khỏi mặt đường.

Lực lượng CSGT và PCCC 'đội mưa', dọn dẹp số lượng lớn vỏ hạt điều bị vương vãi trên đường ẢNH: C.T.V

Do sự cố xảy ra đúng thời điểm lượng phương tiện, người dân di chuyển hướng từ Lâm Đồng về TP.HCM và ngược lại trong dịp nghỉ lễ 2.9 nên đã gây ách tắc cục bộ trên tuyến QL14 hơn 7 km.

Xe cuốc của người dân đến hỗ trợ lực lượng chức năng ẢNH: C.T.V

Sau khi dọn dẹp xong sự cố nêu trên, lực lượng CSGT tiếp tục bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Đến khoảng 2 giờ ngày 30.8, cả 2 hướng của tuyến QL14 đã được thông suốt, không còn ách tắc cục bộ.

Lực lượng CSGT túc trực đến 2 giờ sáng hôm sau để hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn trên tuyến ẢNH: C.T.V

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng CSGT và PCCC tỉnh Đồng Nai đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn cho người dân trong dịp nghỉ lễ 2.9.