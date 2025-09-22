Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM

Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Hương, điều tra vụ con trai sát hại mẹ và người thân. Vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Đường vào hiện trường vụ án mạng ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 - TP.Bà Rịa thuộc phường Long Hương (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây án là Vũ Văn Hà (34 tuổi, ở phường Long Hương). Hà là người nghiện ma túy, đã cai nghiện xong, về nhà.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 22.9, Hà dùng dao ở nhà bếp chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt mẹ mình là bà N.T.N (62 tuổi, ở phường Long Hương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị gái của Hà là V.T.Ng (37 tuổi) ở chung nhà cũng bị Hà chém gây thương tích. Hai con chó trong nhà cũng bị Hà chém, làm 1 con chết.

Sau khi gây án, Hà vứt bỏ con dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo có vụ án mạng, Công an phường Long Hương đã đến căn nhà nói trên, bắt giữ Hà.

Lúc vụ án mạng xảy ra, ông V.V.T (65 tuổi, chồng bà N.) đang đi làm.