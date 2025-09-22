Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/09/2025 13:07 GMT+7

Vũ Văn Hà (ở phường Long Hương, TP.HCM) dùng dao sát hại mẹ, rồi chém gây thương tích chị gái của mình. Công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Hương, điều tra vụ con trai sát hại mẹ và người thân. Vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đường vào hiện trường vụ án mạng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 - TP.Bà Rịa thuộc phường Long Hương (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây án là Vũ Văn Hà (34 tuổi, ở phường Long Hương). Hà là người nghiện ma túy, đã cai nghiện xong, về nhà.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 22.9, Hà dùng dao ở nhà bếp chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt mẹ mình là bà N.T.N (62 tuổi, ở phường Long Hương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị gái của Hà là V.T.Ng (37 tuổi) ở chung nhà cũng bị Hà chém gây thương tích. Hai con chó trong nhà cũng bị Hà chém, làm 1 con chết.

Sau khi gây án, Hà vứt bỏ con dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo có vụ án mạng, Công an phường Long Hương đã đến căn nhà nói trên, bắt giữ Hà.

Lúc vụ án mạng xảy ra, ông V.V.T (65 tuổi, chồng bà N.) đang đi làm.

Tin liên quan

TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử

TP.HCM: Điều tra nghi án người chồng sát hại vợ rồi tự tử

Sau khi nghe tiếng kêu la thất thanh, người dân phường An Phú (TP.HCM) chạy lại thì phát hiện người đàn ông khoảng 61 tuổi đã tử vong, bên cạnh là người phụ nữ khoảng 40 tuổi với nhiều vết đâm trên thi thể, nghi bị sát hại.

Khám phá thêm chủ đề

Án mạng sát hại tử vong phường Long Hương ma túy bắt giữ Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận