Bắt giữ nghi can đục tường nhà dân, phá két sắt trộm cắp tài sản

Ngày 18.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ hình sự Nguyễn Đông Giang (22 tuổi, ngụ xã Bình Ba, H.Châu Đức), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Giang là nghi can đục tường nhà dân, phá két sắt để trộm tài sản mà Báo Thanh Niên đã thông tin.



Giang thực nghiệm hiện trường đục tường, phá két sắt ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 16.10, Giang đến TT.Ngãi Giao (H.Châu Đức) thuê xe ô tô 7 chỗ với mục đích đi trộm cắp tài sản. Sau đó, Giang đến nhà chị H.T.T.H (42 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) đột nhập vào bên trong, nhưng do chó sủa nên lái xe bỏ đi.

Giang chạy đến cửa hàng áo cưới của người quen tại xã Kim Long, lấy búa bỏ vào sau xe rồi quay lại nhà chị H. Giang để xe cách nhà chị H. khoảng 15 m, đi vòng ra sau nhà đục tường, đột nhập vào bên trong.

Giang lục lọi vật dụng nhà chị H. nhưng không phát hiện có tài sản. Thấy két sắt trong phòng, Giang dùng búa đập, trộm tiền và nữ trang.

Số nữ trang lấy trộm, Giang đem đến 2 tiệm vàng trên địa bàn xã Kim Long bán tổng cộng hơn 50 triệu đồng. Số tiền này, Giang trả nợ, tiền thuê xe và tiêu xài cá nhân…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức xác định Giang là nghi can đục tường vào nhà chị H. trộm tài sản. Giang khai với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu hồi tài sản của nạn nhân mà Giang đã trộm cắp.