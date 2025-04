Công an bắt giữ người đàn ông 70 tuổi đâm chết người tình bỏ trốn ra sao?

Chiều 11.4, nguồn tin Báo Thanh Niên cho hay lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ ông Lê Văn Hùng (70 tuổi, tạm trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), nghi can đâm chết người tình rồi bỏ trốn, sau khoảng 6 giờ gây án.

Ông Lê Văn Hùng bị bắt giữ trên đường bỏ trốn ẢNH: CTV

Nghi can bị bắt giữ cách hiện trường gây án khoảng 30 km, khi đang điều khiển xe máy trên tuyến đường liên xã thuộc H.Long Đất.

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, sau khi gây ra vụ án mạng tại khu vực ngã ba Long Sơn (P.Tân Hải, TP.Phú Mỹ), ông Lê Văn Hùng đã lên xe máy bỏ trốn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang truy bắt hung thủ vụ án mạng thì nhận được thông tin của người dân cung cấp, nghi can đang có mặt tại H.Long Đất.

Theo đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện nghi can xuất hiện tại một chợ truyền thống trên địa bàn H.Long Đất nên gọi báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi rời khỏi chợ, người này đã điều khiển xe máy đi về hướng xã Phước Long Thọ. Nhiều cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an xã Phước Hội, Công an xã Phước Long Thọ bám sát người này.

Khi xác định đây chính là Lê Văn Hùng, nghi can đâm chết bà V.T.P (48 tuổi, quê Sóc Trăng), lực lượng làm nhiệm vụ đã áp sát, khống chế, bắt giữ ông Hùng đưa về trụ sở Công an xã Phước Long Thọ để làm rõ.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, chị D. (20 tuổi), chở mẹ ruột là bà P. bằng xe máy từ nhà trọ hướng xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) đi ra quốc lộ 51 để đến công ty làm việc.

Trên đường đến công ty, 2 mẹ con chị D. bị ông Lê Văn Hùng chạy xe máy đuổi theo phía sau; khi cách ngã ba Long Sơn (P.Tân Hải, TP.Phú Mỹ) khoảng 200 m thì ông Hùng đuổi kịp, chặn đường khiến xe máy của chị D. ngã xuống. Lúc này, bà P. cũng bị ngã theo liền bị ông Hùng dùng dao đâm vào vùng bụng nhiều nhát rồi lên xe bỏ trốn.

Bà P. được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng bà đã tử vong trước đó, với nhiều vết đâm ở vùng bụng gây thủng ruột, tử vong.

Theo chị D., giữa mẹ mình và ông H. có thời gian gần 10 năm sống chung với nhau như vợ chồng. Mới đây, ông H. và mẹ chị D. sống ly thân.

Vụ người đàn ông 70 tuổi đâm chết người tình đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.