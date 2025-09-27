Qua Thái Lan bán thận, bị lừa sang Campuchia lao động cưỡng bức

Đáng chú ý, sau khi bị đưa ra nước ngoài, các nạn nhân không được phẫu thuật bán thận như lời hứa hẹn mà bị ép làm việc cho các công ty, tổ chức lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều người phải làm từ 12 - 14 giờ mỗi ngày, bị đánh đập, ngược đãi, hoặc bị bán lại cho các cơ sở khác. Nếu muốn trở về VN, họ phải nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với một số người ra nước ngoài trái phép để bán thận Ảnh: Thành Sự

Trường hợp của N.P.H.Th. (19 tuổi, ở P.Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) là một ví dụ điển hình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Th. bỏ học, lên mạng tìm cách bán thận để có tiền. Sau khi bị các đối tượng môi giới lừa đưa qua biên giới, Th. bị bán cho một công ty lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Tại đây, Th. bị buộc sử dụng tài khoản Facebook ảo để nhắn tin cho người nước ngoài, chủ yếu ở Ấn Độ, nhằm tạo lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Ông P.Đ.T (ở P.Đăk Cấm, chú ruột Th.) kể: "Gia đình nhận được điện thoại cầu cứu, các đối tượng đòi gần 200 triệu đồng mới cho Th. về nước. Không có tiền chuộc thì cháu phải ký hợp đồng làm việc hoặc bị bán sang nơi khác".

Một nạn nhân khác là N.H.T. (23 tuổi, ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi). Nghe theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội, T. tưởng rằng sẽ sang Thái Lan bán thận để lấy số tiền lớn. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Campuchia, T. mới biết mình đã rơi vào tay đường dây buôn người. Vừa qua, T. cùng nhiều nạn nhân may mắn được giải cứu, đưa về VN.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là lập các hội nhóm trên mạng xã hội, giả danh môi giới hiến tạng với giá rất cao. Chúng hướng dẫn nạn nhân từng bước để ra nước ngoài, nhưng thực chất là tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia nhằm bóc lột sức lao động, cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh người dân cần cảnh giác, nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đường dây này, đồng thời hiểu rõ hệ lụy của việc xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.

"Sự nhẹ dạ cả tin, đặc biệt ở giới trẻ có hoàn cảnh khó khăn, là yếu tố khiến các đường dây lừa đảo dễ dàng tiếp cận và dụ dỗ. Không có chuyện bán thận đổi đời, tất cả chỉ là bẫy lừa đảo để đưa nạn nhân vào con đường bị bóc lột, mất tự do, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng", thượng tá Đức cảnh báo.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, nhất là những người trẻ tuổi, không tin vào những lời rao "mua bán thận" trên mạng xã hội. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác và kịp thời tố giác những trường hợp nghi vấn để góp phần ngăn chặn tội phạm mua bán người, bảo vệ chính mình và cộng đồng.