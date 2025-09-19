Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng lãnh án

Ngày 19.9, TAND Khu vực 6 (Cà Mau) xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng, do Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi, ngụ TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ) chủ mưu, cầm đầu.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận địa phương, bởi trong một gia đình có nhiều đồng phạm.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Thảo, Hoàng Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Yên Vượng, H.Hữu Lũng, Lạng Sơn cũ) cùng mức án 22 năm tù; Lê Quang Tý (36 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu cũ) 13 năm tù; Quách Thị Hoa (40 tuổi, vợ Tý), Thạch Thị Phết (50 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ), Thạch Thị Xuân Mai (44 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu cũ) mỗi bị cáo 12 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Thạch Thương (58 tuổi), Thạch Thị Quết (56 tuổi), Thạch Hoàng (51 tuổi), Thạch Hiêl (38 tuổi) và Thạch Thị Diễm (30 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ) mỗi bị cáo bị phạt 3 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, năm 2017, Huỳnh Thị Ngọc Thảo lấy chồng người Trung Quốc, và thường về Việt Nam. Thông qua môi giới hôn nhân, Thảo đưa nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng.

Do có mối quan hệ quen biết, tháng 8.2023, Thạch Thị Xuân Mai (mẹ T.M.P, 15 tuổi); Thạch Thị Phết, Thạch Hoàng (là ông, bà ngoại của T.T.T.M, 17 tuổi); Thạch Thương, Thạch Thị Quết (dượng, dì của T.T.T.M); Thạch Hiêl (cha dượng T.T.T.M); Thạch Thị Diễm (mẹ T.T.T.M) thông qua Quách Thị Hoa và Lê Quang Tý để gặp Thảo tại nhà của Hoa. Tại đây, các bị cáo Mai, Phết, Hoa, Tý và Thảo trao đổi đưa T.M.P và T.T.T.M sang Trung Quốc lấy chồng.

Theo thỏa thuận, Mai sẽ nhận được số tiền 150 triệu đồng và Phết nhận 200 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, ngày 11.8.2023, Thảo thuê ô tô cùng với Phết, Hoàng, Thương và Thạch Hiêl đưa T.M.P và T.T.T.M đi từ Bạc Liêu lên TP.HCM.

Ngày 12.8.2023, Thảo đưa T.M.P và T.T.T.M từ TP.HCM ra TP.Hà Nội. Sau đó, tiếp tục đưa về nhà của Hoàng Văn Cường ở tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Thảo chuyển 30 triệu đồng cho Lê Quang Tý để trả cho Thạch Thị Phết 20 triệu đồng và Thạch Thị Xuân Mai 8 triệu đồng, Tý giữ lại 2 triệu đồng.

Sau khi sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Thảo đưa T.M.P và cháu T.T.T.M đến nhà Trương Xuân Phúc (chồng Thảo, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) để tìm bán cho người Trung Quốc lấy làm vợ.

Sau đó, T.M.P bị Công an phía Trung Quốc bắt giữ, do cư trú bất hợp pháp và trả về Việt Nam vào ngày 20.4.2024. Riêng T.T.T.M, đến nay chưa về Việt Nam và không xác định được ở đâu.

Theo HĐXX, vì động cơ vụ lợi, xem thường pháp luật, danh dự, nhân phẩm người khác, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo đã cùng đồng phạm tổ chức đưa T.M.P và cháu T.T.T.M sang Trung Quốc kết hôn để nhận tiền bất chính. Thời điểm bị đưa sang Trung Quốc, T.M.P và T.T.T.M chưa đủ 16 tuổi. Đặc biệt, đến nay vẫn chưa xác định được T.T.T.M ở đâu.

Hành vi mua bán người của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do, quyền làm người của nạn nhân nên cần tuyên phạt với bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.