Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm xông vào trụ sở chém trọng thương phó trưởng công an xã

Minh Hải
Minh Hải
15/09/2025 06:31 GMT+7

Nghi phạm Tống Duy Lộc mang dao đến trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) chửi bới, đập phá tài sản và chém trọng thương một phó trưởng Công an xã Hà Long.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 14.9 thông tin, Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) vừa bàn giao nghi phạm Tống Duy Lộc (32 tuổi, ngụ thôn Trạng Sơn, xã Hà Long) và hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tấn công cán bộ công an.

Bắt nghi phạm xông vào trụ sở chém trọng thương phó trưởng công an xã

Nghi phạm Tống Duy Lộc

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 21 giờ 10 ngày 13.9, Lộc mang theo dao phay, bất ngờ xông vào trụ sở Công an xã Hà Long, chửi bới cán bộ công an và đập phá tài sản.

Không dừng lại ở đó, Lộc còn tấn công cán bộ công an. Trong quá trình ngăn chặn hành vi của Lộc, một phó trưởng Công an xã Hà Long đã bị Lộc dùng chém vào cánh tay, phải nhập viện cấp cứu.

Công an xã Hà Long sau đó tổ chức lực lượng trấn áp và bắt giữ nghi phạm Lộc. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên nghi phạm Lộc và hồ sơ vụ án đã được Công an xã Hà Long bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân.

