Nữ tài xế vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe suốt 2 giờ: Tạm giữ ô tô, lập hồ sơ xử lý

Ngày 22.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an Q.Hồng Bàng đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô Mazda CX-5, BS 15A-662.93; đồng thời Công an P.Minh Khai (Q.Hồng Bàng) lập hồ sơ xử lý nữ tài xế Trịnh Ngọc M., (22 tuổi, trú quán P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) với các lỗi: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, gây mất an ninh trật tự.

Nữ tài xế vi phạm bị đưa về trụ sở công an để xử lý CTV

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19.5, tại khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, tổ tuần tra Đội CSGT-TT Công an Q.Hồng Bàng phát hiện xe ô tô Mazda CX-5, BS 15A-662.93 do chị M. điều khiển vượt đèn đỏ, nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, chị M. cho xe chạy đến ngã tư Minh Khai - Hồ Xuân Hương cách đó vài trăm mét mới dừng lại. Chị M. chốt cửa xe rồi ngồi mở điện thoại xem, không hợp tác với lực lượng chức năng trong khoảng 2 giờ.

Chị M. chốt cửa xe, ngồi xem điện thoại, dù lực lượng chức năng cũng như người dân kêu gọi hợp tác giải quyết vụ việc CTV

Công an Q.Hồng Bàng đã điều động cán bộ chiến sĩ, gọi thợ khóa đến hiện trường mở cửa xe, đưa chị M. về trụ sở Công an P.Minh Khai để giải quyết.

Tại thời điểm kiểm tra, qua test nhanh, không phát hiện chị M. vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng ma túy.