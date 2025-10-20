Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng ứng phó bão Fengshen (bão số 12): Đừng để 'bão đến mới đi mua mì tôm'

Huy Đạt
Huy Đạt
20/10/2025 17:51 GMT+7

Bão Fengshen (bão số 12) có thể gây mưa đặc biệt lớn tại TP.Đà Nẵng, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu và sạt lở. Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động dự trữ lương thực, 'không để bão đến mới đi mua mì tôm'.

Nghiên cứu phương án phát áo phao cho người dân vùng trũng thấp

Chiều 20.10, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác ứng phó mưa lớn và bão Fengshen (bão số 12), nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân không chủ quan trước diễn biến thời tiết phức tạp sắp tới.

Đà Nẵng ứng phó bão số 12: Đừng để 'bão đến mới đi mua mì tôm' - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó mưa lớn và bão số 12

ẢNH: NGỌC HÂN

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang vận hành bình thường, mực nước các sông dưới báo động 1, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, có khả năng gây gió giật cấp 13 - 16, mưa lớn từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm trong các ngày 27 - 28.10, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, ngập sâu và sạt lở đất.

Hiện toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 người lao động, trong đó 264 tàu đang hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng cứu nạn. Các địa phương cũng đã lên phương án sơ tán hơn 210.000 người khi bão số 12 đổ bộ.

Đà Nẵng ứng phó bão số 12: Đừng để 'bão đến mới đi mua mì tôm' - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội kiểm tra, chuẩn bị xuồng cứu hộ và áo phao sẵn sàng ứng phó mưa lớn

ẢNH: NGỌC HÂN

Đối với TP.Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh: "Đây là cơn bão nhẹ về gió nhưng rất nặng về mưa. Đặc biệt, đợt mưa từ ngày 23 - 26.10 dự báo rất lớn, có nơi đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực".

Để ứng phó, thành phố sẽ huy động khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa từ các lực lượng vũ trang, tổ chức tình nguyện bố trí về các phường, xã trọng điểm, phục vụ di chuyển và tiếp tế khi mưa ngập sâu; đồng thời nghiên cứu phương án phát áo phao cho người dân vùng trũng thấp.

Đà Nẵng ứng phó bão số 12: Đừng để 'bão đến mới đi mua mì tôm' - Ảnh 3.

Chính quyền TP.Đà Nẵng chuẩn bị phương tiện, áo phao và nhiên liệu, sẵn sàng ứng cứu người dân khi mưa lớn

ẢNH: NGỌC HÂN

'Không để người dân bị cô lập, đói rét...'

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao thượng tá Nguyễn Hữu Ích, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy điều động xuồng cứu hộ, bảo đảm phương tiện, nhiên liệu luôn sẵn sàng khi có lệnh. "Tất cả phải trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Khi có tình huống xảy ra, phải có người, có xuồng, có xăng ngay lập tức", ông Hưng chỉ đạo.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở NN-MT theo dõi chặt tình hình mưa lũ, sạt lở ở khu vực miền núi; Sở Xây dựng kiểm tra các công trình có nguy cơ ngập úng, đánh dấu mực nước lũ phục vụ công tác ứng phó. Các địa phương phải kích hoạt phương án "4 tại chỗ", chủ động di dời dân khỏi vùng trũng thấp, sạt lở, cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn.

Đáng chú ý, lãnh đạo TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân chủ động dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày. "Không để bão đến mới đi mua mì tôm. Không để bị động, không để người dân bị cô lập, đói rét. Hộ nào khó khăn, chính quyền sẽ hỗ trợ kịp thời", ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, đưa mực nước hồ chứa về mức an toàn trước 17 giờ ngày 22.10, bảo đảm ứng phó chủ động và hiệu quả với bão số 12.

Ứng phó bão Fengshen: Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo

Ứng phó bão Fengshen: Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo

Trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ vào miền Trung, chính quyền đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ người dân đảo Bé đề phòng bị cô lập.

