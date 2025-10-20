Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ứng phó bão Fengshen: Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo

Hải Phong - Hà Vy
20/10/2025 12:11 GMT+7

Trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ vào miền Trung, chính quyền đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ người dân đảo Bé đề phòng bị cô lập.

Sáng 20.10, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm ngừng hoạt động từ hôm nay do ảnh hưởng thời tiết xấu khi bão Fengshen (bão số 12) đang tiến gần vào khu vực miền Trung.

Ứng phó bão số 12 Fengshen : Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo - Ảnh 1.

Ứng phó bão số 12, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ thông báo ngừng xuất bến tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn

ẢNH: CẨM ÁI

Theo cơ quan khí tượng, sáng cùng ngày, vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi có gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2,5 - 3,5 m, biển động mạnh. Trước tình hình đó, việc tạm dừng tuyến vận tải hành khách được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng

Đặc khu Lý Sơn chủ động dự trữ lương thực ứng phó bão số 12

Theo ông Huy, đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý và có thể bị cô lập trong nhiều ngày nếu biển động kéo dài. Chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Các cửa hàng, tiệm tạp hóa trên đảo được vận động tăng cường dự trữ, đảm bảo nguồn cung trong ít nhất 1 tháng. Riêng tại đảo Bé, chính quyền đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ người dân trong trường hợp bị cô lập.

"Hiện nguồn hàng thiết yếu trên đảo vẫn ổn định, không có tình trạng khan hiếm hay tăng giá. UBND đặc khu đã chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý", ông Huy nói.

Theo ông Huy, nhờ phương tiện vận tải hiện đại và việc theo dõi thời tiết chặt chẽ, công tác chủ động dự trữ lương thực, nhiên liệu, khí đốt những năm gần đây được thực hiện thuận lợi, giúp người dân an tâm ứng phó.

Ứng phó bão số 12 Fengshen : Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng cấm người và phương tiện qua lại cầu tràn Thạch Nham (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẨM ÁI

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo, từ đêm 21 đến 22.10, vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có thể xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Ngoài khơi Quảng Ngãi, gió có thể mạnh cấp 8, có lúc cấp 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản hoạt động trong khu vực nguy hiểm được yêu cầu khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh thiệt hại do gió lớn, sóng mạnh và dông lốc.

Huy động lực lượng ứng phó, đảm bảo an toàn cho dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp khẩn với các sở, ngành, địa phương để triển khai phương án ứng phó tổng lực.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 766 tàu đang hoạt động trên các ngư trường. Tất cả đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển về nơi an toàn. Riêng đặc khu Lý Sơn có 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản, lực lượng chức năng đang túc trực hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, vào chiều 19.10, tại xã Bình Sơn, hơn 40 dân quân tại chỗ được huy động gia cố gần 300 m đê Tiên Đào. Đây là khu vực xung yếu có nguy cơ ngập do nước sông Trà Bồng dâng cao. Công trình này bảo vệ khoảng 1.500 hộ dân thuộc các thôn Tiên Đào, thôn 1, thôn 6 và Đông Thuận.

Ứng phó bão số 12 Fengshen : Đảo Bé ở Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo - Ảnh 3.

Mực nước các sông ở Quảng Ngãi cũng đang lên nhẹ do mưa lớn

ẢNH: HẢI PHONG

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần chủ động, sẵn sàng cao nhất.

"Các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, phải bám sát diễn biến bão và mưa lớn để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân", ông nói.

Ông Hiển cũng yêu cầu các địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện. Đối với các trường học trong vùng bị ảnh hưởng, ngành giáo dục được chỉ đạo chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Hiện nhiều xã miền núi phía tây Quảng Ngãi đã ghi nhận mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. UBND tỉnh đã yêu cầu Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai phối hợp với Sở NN-MT và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm từ sớm, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.

