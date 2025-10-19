Quảng Ngãi: Cận cảnh dự án cảng cá 460 tỉ đồng ì ạch, 'mắc cạn' mặt bằng

Dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng do Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được kỳ vọng trở thành một trong những công trình hạ tầng nghề cá lớn nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho hàng ngàn tàu thuyền.

Khi hoàn thành, cảng cá Tịnh Hòa sẽ đạt tiêu chuẩn cảng cá loại 1, có khả năng tiếp nhận hơn 1.000 tàu cá công suất từ 800 CV trở lên của ngư dân Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, đồng thời là điểm tránh trú bão an toàn cho hàng ngàn ngư dân miền Trung.

Công trình có quy mô xây dựng bến cảng cá dài 350 m, nạo vét luồng tàu và khu neo đậu khoảng 1 triệu m³, xây dựng kè bảo vệ bờ hơn 1,2 km cùng hệ thống neo đậu tàu cá công suất lớn và hạ tầng hậu cần nghề cá ẢNH: HẢI PHONG

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Thanh Niên tại công trường vào ngày 18.10 cho thấy nhiều hạng mục vẫn dang dở, khu vực bến cập tàu và kè bảo vệ còn ngổn ngang. Vướng mắc chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng.

Tỉnh Quảng Ngãi đã lập 6 phương án bồi thường, trong đó 3 phương án đã phê duyệt nhưng người dân chưa đồng thuận, không nhận tiền bồi thường và gửi đơn khiếu nại, kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm.

3 phương án còn lại (diện tích 21,5 ha) cũng đang gặp vướng mắc. Trong đó, khoảng 8,1 ha của 37 hộ chưa thống nhất do đề nghị thêm hỗ trợ chuyển đổi nghề; 2,7 ha của 15 hộ nằm ngoài bản đồ quy hoạch; gần 10 ha khác liên quan đất chưa có sổ đỏ hoặc do UBND xã quản lý.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, cho biết nếu được bàn giao mặt bằng 100% trong năm 2025 thì công trình mới có thể hoàn thành vào tháng 10.2026.

Hiện hạng mục bến cập tàu dài 350 m phần việc quan trọng nhất đã đóng cọc đạt khoảng 60 - 70%. "Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cố gắng hoàn thành hạng mục này trong tháng 10", ông Trung nói.

Dưới đây là những hình ảnh liên quan đến dự án "mắc cạn":



Cảng cá Tịnh Hòa sẽ là điểm tránh trú bão an toàn cho hàng ngàn ngư dân miền Trung ẢNH: HẢI PHONG

Công trường thi công với nhiều hạng mục dang dở, khu vực bến cập tàu và kè bảo vệ còn ngổn ngang ẢNH: HẢI PHONG

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, toàn dự án có gần 42 ha đất phải thu hồi, liên quan 253 thửa đất của 166 hộ dân và 3 tổ chức. Đến nay, mới giải phóng mặt bằng được khoảng một nửa, còn 21,5 ha chưa có mặt bằng sạch ẢNH: HẢI PHONG

Dự án cảng cá 460 tỉ đồng ì ạch sau gần 2 năm khởi công

Phần lớn diện tích vướng mắc nằm ở khu vực các hồ nuôi tôm hình thành từ cuối thập niên 1980 - 1990, trong đó nhiều hồ đã bỏ hoang hoặc được sử dụng tự phát để nuôi cá lồng bè. Ngoài ra, nhiều hộ dân yêu cầu được bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ổn định sau khi thu hồi đất ẢNH: HẢI PHONG

Một góc công trường xây dựng ẢNH: HẢI PHONG

Hạng mục bến cập tàu dài 350 m đã đóng cọc đạt khoảng 60 - 70% ẢNH: HẢI PHONG

Theo Ban Quản lý dự án, giá trị khối lượng thi công mới đạt khoảng 61,6 tỉ đồng, tương đương 16,8% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đã triển khai gồm bến cập tàu, kè sau bến, nạo vét một phần luồng, hệ thống thoát nước mưa, trụ neo và phao neo ẢNH: HẢI PHONG

Năm 2024, dự án được bố trí 60 tỉ đồng vốn đầu tư, nhưng đến hết năm chỉ giải ngân được 5,5 tỉ đồng do vướng mặt bằng. Tính đến nay, tổng số vốn giải ngân lũy kế đạt 178,5 tỉ đồng, tương đương 44% kế hoạch. Năm 2025, dự án tiếp tục được phân bổ hơn 355,7 tỉ đồng, song thời gian thực hiện chỉ còn hơn 3 tháng nữa là hết năm tài chính, lại đang vào mùa mưa bão ẢNH: HẢI PHONG