Quảng Ngãi: Cận cảnh dự án cảng cá 460 tỉ đồng ì ạch, 'mắc cạn' mặt bằng

Sau gần 2 năm khởi công, dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (Quảng Ngãi) tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng vẫn ì ạch do vướng mặt bằng.
Dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỉ đồng do Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được kỳ vọng trở thành một trong những công trình hạ tầng nghề cá lớn nhất miền Trung, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho hàng ngàn tàu thuyền.
Khi hoàn thành, cảng cá Tịnh Hòa sẽ đạt tiêu chuẩn cảng cá loại 1, có khả năng tiếp nhận hơn 1.000 tàu cá công suất từ 800 CV trở lên của ngư dân Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, đồng thời là điểm tránh trú bão an toàn cho hàng ngàn ngư dân miền Trung.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV Thanh Niên tại công trường vào ngày 18.10 cho thấy nhiều hạng mục vẫn dang dở, khu vực bến cập tàu và kè bảo vệ còn ngổn ngang. Vướng mắc chủ yếu do khâu giải phóng mặt bằng.
Tỉnh Quảng Ngãi đã lập 6 phương án bồi thường, trong đó 3 phương án đã phê duyệt nhưng người dân chưa đồng thuận, không nhận tiền bồi thường và gửi đơn khiếu nại, kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm.
3 phương án còn lại (diện tích 21,5 ha) cũng đang gặp vướng mắc. Trong đó, khoảng 8,1 ha của 37 hộ chưa thống nhất do đề nghị thêm hỗ trợ chuyển đổi nghề; 2,7 ha của 15 hộ nằm ngoài bản đồ quy hoạch; gần 10 ha khác liên quan đất chưa có sổ đỏ hoặc do UBND xã quản lý.
Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, cho biết nếu được bàn giao mặt bằng 100% trong năm 2025 thì công trình mới có thể hoàn thành vào tháng 10.2026.
Hiện hạng mục bến cập tàu dài 350 m phần việc quan trọng nhất đã đóng cọc đạt khoảng 60 - 70%. "Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cố gắng hoàn thành hạng mục này trong tháng 10", ông Trung nói.
