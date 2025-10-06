Đường Vành đai 4 - TP.HCM chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường Tây Nam, Thới Hòa, Hòa Lợi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông… đã báo cáo tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường Vành đai 4 – TP.HCM; nâng cấp mở rộng đường ĐT.744, đường ĐT.748…

Theo đó, dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.744 (đoạn phường Tây Nam và phường Phú An, TP.HCM) được phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2023 với tổng vốn đầu tư trên 835 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án đang phải thi công ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.748 có tổng mức đầu tư là 3.143 tỉ đồng (trong đó chi phí xây lắp khoảng 463 tỉ đồng) được khởi công xây dựng tháng 8.2025, Báo Thanh Niên đã thông tin) hiện công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt trên 50%.

Đối với dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM đoạn từ cầu Thới An (phường Thới Hòa, TP.HCM) đến sông Sài Gòn (phường Tây Nam, TP.HCM), trước đó, Tổng công ty Becamex IDC (nhà đầu tư dự án) đã đề nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án này. Nhưng hiện việc giải phóng mặt bằng chưa đạt được như tiến độ cam kết, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ của toàn dự án.

Đường ĐT.744 nhiều điểm còn vướng mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tăng cường cán bộ cho công tác giải phóng mặt bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Thạnh yêu cầu các địa phương phải tăng cường cán bộ hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị; phải tập trung, phải quyết liệt, phải trách nhiệm.

"Tôi đêm ngủ còn mơ thấy đang đi chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng", ông Thạnh nói.

Đối với nhà thầu thi công các dự án, ông Bùi Minh Thạnh yêu cầu các xã phường, đơn vị rà soát lại năng lực của nhà thầu thi công, nếu không đảm bảo năng lực thi công thì đề nghị thay đổi nhà thầu…

Ông Thạnh đề nghị các địa phương trong tháng 10.2025 phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm qua khu vực Bình Dương cũ.