TP.HCM: Đường ĐT.744 thi công 'ì ạch' vì vướng mặt bằng, cột điện

Ngày 23.7, lãnh đạo phường Tây Nam (được sáp nhập từ phường An Tây, một phần phường An Điền, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương trước đây) cho biết đơn vị thi công đường ĐT.744 đến đâu địa phương sẽ vận động bàn giao mặt bằng đến đó...

Thi công đường ĐT.744 qua phường Tây Nam ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Bình Dương cũ (lúc chưa sáp nhập, gọi tắt là Ban Giao thông) cho biết lý do chậm trễ thi công hơn 2 năm nay và hiện đang thi công ì ạch là do vướng mặt bằng và hàng cột điện chưa di dời.

Đoạn đường ĐT.744 còn vướng mặt bằng, cột điện ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.744 đoạn qua xã An Tây và xã Phú An (Bến Cát, Bình Dương cũ) được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2023 với tổng vốn đầu tư trên 835 tỉ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, việc bàn giao mặt bằng để thi công dự án này vẫn chưa được hoàn thành với nhiều lý do khác nhau.

Ban Giao thông Bình Dương đã có văn bản đề nghị các địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Mới đây, ngày 18.7, Ban Giao thông Bình Dương tiếp tục có văn bản đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát và UBND các phường Tây Nam, Phú An (TP.HCM mới): "Hỗ trợ vận động các hộ dân để phục vụ thi công xây dựng hệ thống thoát nước trên đường ĐT.744…" đoạn qua 2 địa phương này.

Trả lời câu hỏi của PV "Vì sao lại phải vận động các hộ dân… để thi công?", ông Trần Ngọc Cường, Bí thư Đảng ủy phường Tây Nam cho biết: "Do trước đây dự án này đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhiều hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao nên phải vận động bàn giao để lấy lại mặt bằng thi công".

Khi PV chất vấn nếu còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng trong khi đã nhận tiền bồi thường sao không buộc phải bàn giao hoặc cưỡng chế mà phải vận động? Ông Cường cho biết: "Thi công đến đâu chúng tôi sẽ vận động bàn giao đến đó; người dân chưa phải là chống đối nên chưa đến mức phải cưỡng chế".

Đề nghị bảo vệ nhà thầu thi công đoạn đường ĐT.744

Trong khi đó, tại văn bản gửi 2 địa phương kể trên, Ban Giao thông Bình Dương liệt kê danh sách có đến 98 hộ dân thuộc phường Tây Nam và Phú An mới "chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng" để thi công dự án.

Nhiều năm thi công "ì ạch" đường ĐT.744 đọng nước chiếm hơn nửa một chiều đường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Căng thẳng hơn, Ban Giao thông Bình Dương đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát và UBND các phường Tây Nam, Phú An: "Vận động các hộ dân (trong danh sách 93 hộ) thuộc phạm vi thi công dự án đồng thuận với chủ trương xây dựng hệ thống thoát nước trên đường ĐT.744… Trường hợp một số hộ dân không đồng thuận (nếu có) đề nghị các địa phương bố trí lực lượng chức năng để bảo vệ nhà thầu thi công." - nội dung văn bản thể hiện.

Trả lời câu hỏi của PV về giải pháp nêu trên, ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An (được sáp nhập từ xã Phú An, Bến Cát cũ và phường Tân An và phường Hiệp An thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) cho biết hiện địa phương này đang triển khai công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng theo đề nghị của Ban Giao thông.